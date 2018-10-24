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  Asi Nehri'ne düşüp kaybolan Ferdi'nin cansız bedeni bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 13:43 | Son Güncelleme

HATAY'ın Samandağ ilçesinde geçen pazar arkadaşlarıyla balık tutmaya gittiği Asi Nehri'nde kayıktan düşerek kaybolan Ferdi Karataş'ın (16) cansız bedenine ulaşıldı.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'ın Samandağ ilçesinde geçen pazar arkadaşlarıyla balık tutmaya gittiği Asi Nehri'nde kayıktan düşerek kaybolan Ferdi Karataş'ın (16) cansız bedenine ulaşıldı.

Pazar günü, Samandağ'a bağlı Çöğürlü Mahallesi'ne gelen Ferdi Karataş ve 3 arkadaşı balık tutmak için kayıkla Asi Nehri'ne açıldı. Bir süre sonra kıyıya gelen gençler kayığı bırakıp, suya olta attı. Gençler balık tutarken kayık kıyıdan uzaklaşmaya başladı. Bunu gören Karataş, kayığı almaya gitti. Yanına gittiği kayığa binen Ferdi Karataş, dengesini yitirince suya düştü ve akıntıya kapılarak kayboldu. Karataş'ın arkadaşlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıçların yanı sıra AFAD ve Çevlik Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Asi Nehri'nin iki kıyısında arama kurtarma çalışması başlattı.

Su altı arama robotu ve gökyüzünden drone ile yapılan çalışmalar sonucunda, Ferdi Karataş'ın cansız bedeni, bugün nehrin Tekebaşı Mahallesi açıklarında bulundu. Bölgeye giden AFAD ekipleri, su yüzeyinde bulunan Karataş'ın cansız bedenini çıkararak ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi morguna götürdü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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