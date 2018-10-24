HABER

Asi Nehri'ne düşüp kaybolan Ferdi'nin cansız bedeni bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 16:55 | Son Güncelleme

HATAY'ın Samandağ ilçesinde geçen pazar arkadaşlarıyla balık tutmaya gittiği Asi Nehri'nde kayıktan düşerek kaybolan Ferdi Karataş'ın (16) cansız bedenine ulaşıldı.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'ın Samandağ ilçesinde geçen pazar arkadaşlarıyla balık tutmaya gittiği Asi Nehri'nde kayıktan düşerek kaybolan Ferdi Karataş'ın (16) cansız bedenine ulaşıldı. Pazar günü, Samandağ'a bağlı Çöğürlü Mahallesi'ne gelen Ferdi Karataş ve 3 arkadaşı balık tutmak için kayıkla Asi Nehri'ne açıldı. Bir süre sonra kıyıya gelen gençler kayığı bırakıp, suya olta attı. Gençler balık tutarken kayık kıyıdan uzaklaşmaya başladı. Bunu gören Karataş, kayığı almaya gitti. Yanına gittiği kayığa binen Ferdi Karataş, dengesini yitirince suya düştü ve akıntıya kapılarak kayboldu. Karataş'ın arkadaşlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıçların yanı sıra AFAD ve Çevlik Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Asi Nehri'nin iki kıyısında arama kurtarma çalışması başlattı. Su altı arama robotu ve gökyüzünden drone ile yapılan çalışmalar sonucunda, Ferdi Karataş'ın cansız bedeni, bugün nehrin Tekebaşı Mahallesi açıklarında bulundu. Bölgeye giden AFAD ekipleri, su yüzeyinde bulunan Karataş'ın cansız bedenini çıkararak ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi morguna götürdü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

PARTNERTürkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmazTürkiye'nin gündemiydiler! Musa ve Sarah'ın son hali inanılmaz
Otomobilden içinde 160 bin lira olan çanta çalındıOtomobilden içinde 160 bin lira olan çanta çalındı
Motosikletteki baba ve oğlu kazada yaralandıMotosikletteki baba ve oğlu kazada yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşet! Üvey annesini boğazını keserek öldürdü

Vahşet! Üvey annesini boğazını keserek öldürdü

Ordu Valisi yeni yapılan stadyumu inceledi! Top sektirme anı sosyal medyayı salladı

Ordu Valisi yeni yapılan stadyumu inceledi! Top sektirme anı sosyal medyayı salladı

Okulda iğrenç olay! Öğretmen 18 öğrencisini taciz etti

Okulda iğrenç olay! Öğretmen 18 öğrencisini taciz etti

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Parkta yaşadığı olay hayatını değiştirdi

Parkta yaşadığı olay hayatını değiştirdi

Kadın taksiciyi ağlatan olay

Kadın taksiciyi ağlatan olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.