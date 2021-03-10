HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Aşı: Novavax aşısı Covid-19'a karşı 'yüzde 89,3 etkili'

Aşı: Novavax aşısı Covid-19'a karşı 'yüzde 89,3 etkili'

10.03.2021 15:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aşı: Novavax aşısı Covid-19'a karşı 'yüzde 89,3 etkili'

İngiltere genelinde yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda yeni koronavirüs aşısı Novavax'ın Covid-19'a karşı %89,3 etkili olduğu duyuruldu. Aşı onay alırsa, yılın ikinci yarısı İngiltere'de tedarik edilmeye başlanacak.

İngiltere genelinde yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda yeni koronavirüs aşısı Novavax'ın Covid-19'a karşı %89,3 etkili olduğu duyuruldu.

BBC Sağlık Editörü Fergus Walsh, Novavax aşısının, İngiltere'de ortaya çıkan virüsün yeni türüne karşı etkili olduğu kanıtlanan ilk aşı olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "güzel haber" dediği aşı için İngiltere'deki sağlık yetkililerinin inceleyeceğini ifade etti.

İngiltere aşıdan 60 milyon doz sipariş etti. Aşı, Stockton-on-Tees kentinde üretilecek.

Hükümet, aşıların İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'nun (MHRA) onayını alması durumunda, bu yılın ikinci yarısında teslim edileceğini duyurdu.

Novavax açıklamasında, aşının İngiltere'de yapılan Faz 3 klinik çalışmalarında Covid-19'a karşı %89,3 oranında etkili olduğunun tespit edildiğini söyledi. Çalışmalara, 18-84 yaş arası 15 bin kişinin katıldığı, bu kişilerin %27'sinin 65 yaş üstü olduğu belirtildi.

Novavax, Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşıdan sonra İngiltere'de geniş kapsamlı deneylerin yapıldığı ikinci aşı.

Çalışmalar, İngiltere hükümetine bağlı Aşı Görev Komitesi ile ortak yürütüldü. Komite Başkanı Clive Dix, sonuçların "muhteşem olduğunu" söyledi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, aşının onaylanması durumunda İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi'nin aşının uygulanması için hazır olduğunu ifade etti.

Amerikan New York Times gazetesi ise Güney Afrika'daki testlerde Novavax'ın etkinlik oranının yüzde 50'nin altında olduğunu yazdı. Virüs, Güney Afrika'da mutasyon geçirmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti
3500 yıllık Hitit mührü müzede! Tam 3 bin 500 yıllık3500 yıllık Hitit mührü müzede! Tam 3 bin 500 yıllık
Yatsı namazı nasıl kılınır?Yatsı namazı nasıl kılınır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Karagümrük çetesi ve kaset skandalı...

Karagümrük çetesi ve kaset skandalı...

Erdoğan: Damat kadar taş düşsün başınıza

Erdoğan: Damat kadar taş düşsün başınıza

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

Korkunç kazadan acı haberler geldi: Ölü ve yaralılar var

Korkunç kazadan acı haberler geldi: Ölü ve yaralılar var

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Günün en acı haberi: Öğrenince yıkıldı

Günün en acı haberi: Öğrenince yıkıldı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

Tarlada köylüler buldu! Benzeri yurt dışında bile çok az olan 3500 yıllık Hitit mührü müzede

3500 yıllık Hitit mührü müzede! Tam 3 bin 500 yıllık

İstanbul’da dehşet anları: Annesinin gözü önünde minibüsün altında kaldı

Dehşete düşüren olay! Annesinin gözü önünde minibüsün altında kaldı

'Gaz' şikayetiyle gittiği hastanede karnından 21 kilo tümör çıkarıldı

'Gaz' şikayetiyle hastaneye gitti, karnından çıkan şoke etti

Akılllara durgunluk veren bir hırsızlık hikayesi! Yorganın altında yakalandı

Pes artık! Yorganın altında yakalandı

Çalışmasını istemediği eşini 10 satır darbesiyle yaraladı

Çalışmasını istemediği eşine dehşeti yaşattı

18 yaşında ama... Bu feribotun kaptanı görenleri şaşırtıyor

Bu feribotun kaptanı görenleri şaşırtıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.