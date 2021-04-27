"Aşı Olan Amerikalılar Dışarıya Maskesiz Çıkabilir"

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) bugün yapılan açıklamada, tam dozda Corona virüsü aşısı olan Amerikalılar’ın açık mekanlarda maske takmak zorunda olmadığı belirtildi. Ancak çok sayıda kişinin bulunduğu kalabalık ortamlarda dışarıda da maske takmaya devam edilmesi önerildi.
CDC yetkilileri pandeminin başladığı dönemden bu yana, kişilerin birbirlerine 2 metre mesafeden az bir uzaklıkta olmaları durumunda dışarıda da maske takmalarını tavsiye ediyordu.
Amerikalı yetişkinlerin yarısından fazlasının en az bir doz aşı olduğu bir dönemde CDC’den gelen bu açıklama, ülkede 570 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Corona virüsü salgınıyla mücadelede umut verici bir aşamaya gelindiğinin işareti olarak yorumlanıyor. Ancak birçok uzman, tam anlamda normale dönme sürecinin daha fazla sayıda kişinin aşı olmasıyla mümkün olacağına da vurgu yapıyor.
CDC’nin güncel tavsiyelerine göre, kişiler tam doz aşı olmamış olsalar bile dışarıda ve yalnız ya da aile fertleriyle birlikte yaptıkları faaliyetlerde maske kullanmak zorunda değil. Aşı olan ve olmayan kişilerin küçük gruplar halinde dışarıda maskesiz bir şekilde bir araya gelmesinde de bir risk olmadığı belirtiliyor. Ancak Pfizer ya da Moderna aşısından iki doz ya da Johnson & Johnson aşısından tek doz olmayan kişilerin diğer aşı olmayan kişilerle dışarıda bir araya geldiklerinde de maske takmaları önerildi.
Aşı olmayanların, restoran ve kafelerin dış mekanlarında da maske takmaları gerektiği, CDC’nin yeni yayınlanan raporunda yer verilen ayrıntılar arasında.
Diğer taraftan, konser ya da spor müsabakaları gibi kalabalık grupların katıldığı ve dışarıda düzenlenen etkinliklerde olası risklerden korunabilmek adına aşı olan ve olmayan herkesin maske takmaya devam etmesi gerekiyor.
“Aşı olanlar enfeksiyonlu biriyle temastan sonra test yaptırmak zorunda değil”
Kuaför, alışveriş merkezi, müze, sinema salonu ve restoran gibi kapalı mekanlarda ise hem aşı olanların hem de olmayanların maske takmaya devam etmesi gerekecek. Uzmanlar, bunun nedeninin, virüsün bulaşma riskinin kapalı mekanlarda daha fazla olduğunu belirtiyor.
CDC’nin güncel tavsiyelerine göre, aşı olanların, Corona virüsü enfeksiyonu geçiren biriyle temasta olmalarının ardından diğer kişilerden uzak durmaları ya da kendilerinde hastalığın belirtilerini görmedikleri sürece test olmaları da gerekmeyecek.
“Aşının kalp yangısına neden olduğunu gösteren bir işaret yok”
Corona virüsü pandemisiyle mücadelede gelinen aşamayla ilgili bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan CDC Başkanı Dr. Rochelle Walensky, aşıların kalp yangısına yol açıp açmadığı yönündeki endişelere de değindi. Walensky, uygulanan milyonlarca doz aşının ardından bunu doğrulayan “bir işarete rastlanmadığını” söyledi.
Walensky ayrıca, ABD ordusu mensupları arasında, askeri sağlık merkezlerinde aşı olan 14 kişide kalp yangısı oluşmasıyla ilgili olarak gereken araştırmanın Savunma Bakanlığı’nca yürütüldüğünü, CDC yetkililerinin de durumu yakından takip ettiklerini belirtti.
Ülke genelinde aşı programının devreye sokulduğu 14 Aralık’tan bu yana 230 milyon doz aşı uygulanan ve toplamda tam doz aşı olanların sayısının 96 milyona yaklaştığı Amerika’da, aşı olanlara maske kullanımında getirilen esnekliğin, daha fazla kişiyi bir an önce aşı olmaya teşvik etmesi de bekleniyor.