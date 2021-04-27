"Aşı Olan Amerikalılar Dışarıya Maskesiz Çıkabilir"

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) bugün yapılan açıklamada, tam dozda Corona virüsü aşısı olan Amerikalılar’ın açık mekanlarda maske takmak zorunda olmadığı belirtildi. Ancak çok sayıda kişinin bulunduğu kalabalık ortamlarda dışarıda da maske takmaya devam edilmesi önerildi.

CDC yetkilileri pandeminin başladığı dönemden bu yana, kişilerin birbirlerine 2 metre mesafeden az bir uzaklıkta olmaları durumunda dışarıda da maske takmalarını tavsiye ediyordu.

Amerikalı yetişkinlerin yarısından fazlasının en az bir doz aşı olduğu bir dönemde CDC’den gelen bu açıklama, ülkede 570 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Corona virüsü salgınıyla mücadelede umut verici bir aşamaya gelindiğinin işareti olarak yorumlanıyor. Ancak birçok uzman, tam anlamda normale dönme sürecinin daha fazla sayıda kişinin aşı olmasıyla mümkün olacağına da vurgu yapıyor.

CDC’nin güncel tavsiyelerine göre, kişiler tam doz aşı olmamış olsalar bile dışarıda ve yalnız ya da aile fertleriyle birlikte yaptıkları faaliyetlerde maske kullanmak zorunda değil. Aşı olan ve olmayan kişilerin küçük gruplar halinde dışarıda maskesiz bir şekilde bir araya gelmesinde de bir risk olmadığı belirtiliyor. Ancak Pfizer ya da Moderna aşısından iki doz ya da Johnson & Johnson aşısından tek doz olmayan kişilerin diğer aşı olmayan kişilerle dışarıda bir araya geldiklerinde de maske takmaları önerildi.