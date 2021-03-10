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Aşı olan annelerin sütünde Kovid-19'a karşı antikor bulundu!

10.03.2021 16:30 | Son Güncelleme:
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Aşı olan annelerin sütünde Kovid-19'a karşı antikor bulundu!

İsrail'de yapılan bir araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıran annelerin sütünde virüse karşı antikor bulunduğu tespit edildi. Araştırmada, aşı olan annelerin sütündeki antikorun bebekleri Kovid-19'a karşı korumaya yeterli olabileceği ifade edildi.

İsrail'de yapılan bir araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıran annelerin sütünde virüse karşı antikor bulunduğu tespit edildi. Araştırmada, aşı olan annelerin sütündeki antikorun bebekleri Kovid-19'a karşı korumaya yeterli olabileceği ifade edildi.

Tel Aviv Üniversitesi ve Tel Aviv Sourasky Sağlık Merkezi, Kovid-19 aşısı olan 10 gönüllü anne üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Araştırma kapsamında, Kovid-19 aşısının her iki dozu da yapıldıktan sonra annelerden 4 farklı tarihte kan ve süt örnekleri alındı.

Testlerde, aşı olan annelerin sütünde virüse karşı antikor bulunduğu görüldü.

Söz konusu araştırmanın değerlendirme aşamasında olduğu belirtilerken, aşı olan annelerin sütündeki antikorun bebekleri Kovid-19'a karşı korumaya yeterli olabileceğine işaret edildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İsrail Aşı

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