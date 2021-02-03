HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aşı olan milletvekili, korona virüse yakalandı

Aşı olan milletvekili, korona virüse yakalandı

03.02.2021 23:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te 14 Ocak’ta ilk doz yeni tip korona virüs aşısı olan MHP’nin doktor milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan’ın Covid-19 testi pozitif çıktı.MHP Milletvekili Muhhittin Taşdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Gaziantep’te 14 Ocak’ta ilk doz yeni tip korona virüs aşısı olan MHP’nin doktor milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan’ın Covid-19 testi pozitif çıktı.
MHP Milletvekili Muhhittin Taşdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Özel bir hastanede tedavisi süren Taşdoğan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Taşdoğan, mesajında, "Düzenli olarak yaptırmakta olduğum Covid-19 testi bugün pozitif çıkmıştır. Hastanede izolasyon altında, tedavime devam edilmektedir. Sağlık durumum genel olarak iyidir. Dualarınızı bekliyorum. Allah tüm hastalarımıza acil şifalar versin" ifadelerini kullandı.
Taşdoğan, Gaziantep’te 14 Ocak’ta başlayan aşılamalar kapsamında Abdülkadir Devlet Hastanesi’nde ilk doz korona virüs aşısını yaptırmıştı. Taşdoğan, aşı olduktan yaklaşık 19 gün sonra korona virüse yakalandığını duyurdu.
Öte yandan uzmanlar, aşının ikinci dozdan ortalama 10 gün sonra korumaya başladığını belirtmiş, bu süreden daha önce virüsle karşılaşanların enfeksiyona yakalanabileceğini duyurmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü çiftten evlilik sürprizi! Ünlü çiftten evlilik sürprizi!
'Boğaziçi' olaylarıyla ilgili yeni gelişme!'Boğaziçi' olaylarıyla ilgili yeni gelişme!
Instagram arama geçmişi silme nasıl yapılır?Instagram arama geçmişi silme nasıl yapılır?
1/

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

Kocaeli'de seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı

Kocaeli'de seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nden ’Atatürk heykeli’ açıklaması

'Atatürk heykeli satıldı' iddiası tepki çekmişti! Açıklama geldi

8 milyon TL’lik dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama

8 milyon TL’lik vurgun yaptılar! 4 ay süren takiple yakalandılar

Aşı olan milletvekili, koronavirüse yakalandı

Aşı olan milletvekili, koronavirüse yakalandı

Mersin'de fuhuş operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de fuhuş operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin İzmir'de eylem yapan 51 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin İzmir'de eylem yapan 51 kişi gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.