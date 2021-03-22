HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Aşı Olan New Yorklular Sokakları Doldurdu

Aşı Olan New Yorklular Sokakları Doldurdu

22.03.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 7 buçuk milyon insanın Corona virüsü aşısı olduğu New York'ta hafta sonunda hava sıcaklıklarının da yükselmesiyle birlikte halk hem park, çocuk bahçesi ve plaj gibi dış mekanları hem de restoranları doldurdu

Aşı Olan New Yorklular Sokakları Doldurdu

New York’ta yaklaşık 7 milyon 500 bin kişiye aşı yapıldı. 12 milyon kişinin de aşı kriterlerine uyduğu açıklandı. Birçok New Yorklu'ya aşı için randevu verildi.

Hafta sonundan itibaren restoranların iç mekanlarında müşteri kabul etme kapasitelerinin yüzde elliye çıkmasıyla birlikte New Yorklular sokaklara akın etti.

Bir yıldır ayakta kalmaya çalışan restoran işletmecileri, hafta sonu hem iç
mekanlarını hem de dış mekanlarını doldurdu.

Yoğun kar yağışı ve kar fırtınalarının etkisi altında kalan New York’ta hafta sonu hava sıcaklığının 13 dereceye yükselmesiyle birlikte New Yorklular; kentin parklarını, çocuk bahçelerini, basketbol sahalarını ve plajlarını doldurdu. New
York’ta Corona enfeksiyonu nedeniyle en fazla can kaybının kayda geçtiği yer olan huzurevleri sakinleri de sokaklara çıktı.

Uzun bir süredir ciddi ekonomik sıkıntı içinde olan kent esnafının da hafta sonu işleri açılınca yüzü güldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu İrem Derici'den doğum gününe özel seksi dans videosu! Beğeni yağmuruna tutuldu
Özçekim düşkünlüğü 3 kişiyi canından etti!Özçekim düşkünlüğü 3 kişiyi canından etti!
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Diğer Haberler

Peskov: Nükleer evrak çantası her zaman Putin’in yanında

'Nükleer evrak çantası her zaman Putin’in yanında'

Endonezya’da 5 milyondan fazla kişiye korona aşısı yapıldı

Endonezya’da 5 milyondan fazla kişiye korona aşısı yapıldı

Özçekim düşkünlüğü 3 kişiyi canından etti!

Özçekim düşkünlüğü 3 kişiyi canından etti!

Papa Francis: Mafya koronavirüs pandemisini kullanarak zenginleşiyor

Papa'dan çok önemli 'mafya' çıkışı!

Peskov: Nükleer evrak çantası her zaman Putin’in yanında

Peskov: Nükleer evrak çantası her zaman Putin’in yanında

Kritik AB toplantısı başladı! Türkiye raporuna son hali verilecek

AB, Türkiye raporuna son halini verecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.