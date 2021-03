Aşı Olan New Yorklular Sokakları Doldurdu

New York’ta yaklaşık 7 milyon 500 bin kişiye aşı yapıldı. 12 milyon kişinin de aşı kriterlerine uyduğu açıklandı. Birçok New Yorklu'ya aşı için randevu verildi.

Hafta sonundan itibaren restoranların iç mekanlarında müşteri kabul etme kapasitelerinin yüzde elliye çıkmasıyla birlikte New Yorklular sokaklara akın etti.

Bir yıldır ayakta kalmaya çalışan restoran işletmecileri, hafta sonu hem iç

mekanlarını hem de dış mekanlarını doldurdu.

Yoğun kar yağışı ve kar fırtınalarının etkisi altında kalan New York’ta hafta sonu hava sıcaklığının 13 dereceye yükselmesiyle birlikte New Yorklular; kentin parklarını, çocuk bahçelerini, basketbol sahalarını ve plajlarını doldurdu. New

York’ta Corona enfeksiyonu nedeniyle en fazla can kaybının kayda geçtiği yer olan huzurevleri sakinleri de sokaklara çıktı.

Uzun bir süredir ciddi ekonomik sıkıntı içinde olan kent esnafının da hafta sonu işleri açılınca yüzü güldü.