1 Haziran itibarıyla kademeli normalleşmenin ikinci etabına geçildiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Haziran ayı normalleşme dönemi için birçok yeni karar alındı. 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağı, 65 yaş ve üstünün toplu taşımaları kullanıp kullanamayacağı da Kabine Toplantısında ele alınan konular arasındaydı. Peki aşı olan yaşlılara sokağa çıkma yasağı var mı? Aşı olanlar sokağa çıkabilir mi? Detaylar haberimizde...

AŞI OLAN YAŞLILARA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? AŞI OLANLAR SOKAĞA ÇIKABİLİR Mİ?

İçişleri Bakanlığı, haziran ayına ilişkin uygulanacak kuralları içeren genelgeyi yayımladı. Söz konusu genelgede 65 yaş ve üstü için haziran ayında uygulanacak yeni kararlar belirtildi.

Genelgeye göre, aşı hakkını kullanan ve iki doz aşısını olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyacak. Bunun haricinde, iki doz aşısını olan 65 yaş ve üstü vatandaşlara ek olarak herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

Ancak aşı hakkı olmasına rağmen aşı yaptırmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bazı kısıtlamalar söz konusu olacak. Bu vatandaşlar, tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günleri haricinde diğer günlerde yalnızca 10.00 ile 14.00 arasında sokağa çıkabilecek. Pazar günleri ise tüm gün sokağa çıkmak yasak olacak.