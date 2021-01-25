HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aşı olanlar dikkat! Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı

Aşı olanlar dikkat! Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı

25.01.2021 09:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aşı olanlar dikkat! Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, aşı ile ilgili yaptığı bilgilendirmede "Aşı vurulur vurulmaz insanlar güvende olamazlar. Aşı vurulduktan sonra 4 hafta bekleyip ikinci dozu yaptıracağız. İkinci dozdan sonra ancak 15 gün geçince antikor seviyesi belirli düzeye ulaşabiliyor. Dolayısı ile aşı olduktan ancak 1 buçuk ay sonra koruyucu özelliği kazanıyor. Gevşememek lazım” dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. Aşı olan insanların, hiç aşı olmamış gibi tedbirlere uyması gerektiğine dikkati çeken Özlü, aşı olan kişilerin kısıtlamalardan muaf olacağı şeklinde bir durumun olmadığını belirtti.

Prof. Dr. Özlü, "Asla öyle bir durum yok. Aşı vurulur vurulmaz insanlar, güvende olamazlar. Aşı vurulduktan sonra 4 hafta bekleyip ikinci dozu yaptıracağız. İkinci dozdan sonra ancak 15 gün geçince antikor seviyesi belirli düzeye ulaşabiliyor. Dolayısı ile aşı olduktan ancak 1 buçuk ay sonra koruyucu özelliği kazanıyor. Kaldı ki bu koruyuculuğu da hasta olmaktan korumak şeklinde anlamak lazım, yoksa mikrobu alma ve bulaştırma açısından koruyucu bir özellik sağlayıp sağlamadığı belli değil. Aşı olan insanlarında hiç aşı olmayan insanlar gibi tedbirlere uyması gerekiyor” dedi.

"GEVŞEMEMEK LAZIM"

Salgının sürdüğüne dikkat çeken ve toplumun yüzde 80’inin aşılanması durumunda salgını durdurulabilenini kaydeden Özlü, "Şu anda salgın devam ediyor. Her gün 7 bine yakın yurttaşımız hastalığa yakalanıyor. Her gün 100’ün üzerinde vatandaşımızı da kaybediyoruz bu hastalıktan dolayı. Dünya’da da salgın yükselişte pek çok ülkede kontrol sağlanamadı tedbirlere rağmen. Yani gevşememek lazım. Aşının olması ve uygulanması salgının kontrolü açısından iyi bir adım ama henüz aşının etkilerini görmek için çok erken. Bir de toplumun yüzde 80’inin aşılanması lazım ki biz salgını durdurabilelim” diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım! Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım!
8 yıldır yoğum bakımda olan küçük Zişan'dan kahreden haber8 yıldır yoğum bakımda olan küçük Zişan'dan kahreden haber
Hepsiburada iletişim numarası, müşteri hizmetleriHepsiburada iletişim numarası, müşteri hizmetleri

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir diskalifiye daha! Ünlü isim için çok karar

Survivor'da bir diskalifiye daha! Ünlü isim için çok karar

Özil'den sonra bir bomba daha! Anlaşma tamam!

Özil'den sonra bir bomba daha! Anlaşma tamam!

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

ABD'de Trump alarmı! Binlerce ulusal muhafız görevlendirildi

ABD'de Trump alarmı! Binlerce ulusal muhafız görevlendirildi

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

İran'dan dikkat çeken Dağlık Karabağ açıklaması

İran'dan dikkat çeken Dağlık Karabağ açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Diğer Haberler

Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 24 Ocak 2021!

İkramiye 33 milyonu aştı! İşte çekiliş sonuçları

8 yıldır yoğum bakımda olan küçük Zişan'dan kahreden haber

8 yıldır yoğum bakımda olan küçük Zişan'dan kahreden haber

Onlar koronavirüs ile hiç tanışmadı

Onlar koronavirüs ile hiç tanışmadı

Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

Kısıtlama sonrası İstanbul! Trafik durma noktasına geldi

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den 25 ocak bugün için sarı ve turuncu alarm

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri'nden kısıtlama açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.