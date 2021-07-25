“Aşı Olanlar Olmayanlara Göre Daha Özgür Olacak”

Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde her ne kadar Corona virüs salgınına karşı mücadelede büyük mesafeler katedilse de, uzmanlar kısıtlamaların hafifletilemesi ve özellikle tatil dönüşlerinin başlaması nedeniyle önümüzdeki aylara büyük tedirginlikle bakıyor.

Almanya’da vaka sayısı her geçen gün artarken, yayılan virüs içindeki en yüksek oranın Delta varyantı olduğu belirtildi. Ülkede kamu sağlığından sorumlu ve Coronaya karşı mücadeleyi koordine eden Robert Koch Enstüsü’nün son verilerine göre vakaların yüzde 84’ünü Delta varyantı oluşturuyor. Ülkede temmuz ayının başında 4 olan insidans değeri son günlerde 13.8’e çıkarken, son 24 saatte 1 bin 376 Corona vakası görüldü.

Berlin’de siyasi çevrelerde "Başbakan Angela Merkel’in sağ kolu" olarak tanımlanan Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun, artan sayılara dikkat çekerek, yaz tatili sonrasında özellikle aşı olmayanlara yönelik kısıtlamaların gelebileceği uyarısında bulundu. İsrail, Fransa ve başka bazı ülkelerde olduğu gibi lokanta, sinema, spor alanları ve benzeri mekanlara yalnız aşı olanların alınması gibi bir tedbirin gündeme geleceğini belirten Braun, bu gibi mekanlarda sadece test yaptırmış olma belgesinin yetersiz kalabileceğini açıkladı. Delta’nın daha önceki varyantlara kıyasla çok daha hızlı ve şiddetli yayıldığını savunan müsteşar, "Aşı olanlar, sosyal temaslar konusunda aşı olmayanlara göre daha fazla özgür olacak" dedi. Braun, eldeki verilerden yola çıkılarak yapılan hesaplara göre, 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerden sonra insidans değerinin 850’ye yükseleceğini ve günlük vaka sayısının da 100 bin olacağını iddia etti. Vaka sayısındaki artışla birlikte ölüm ve hastanelerdeki ağır hasta sayısının artacağı, hasta olanlarla temas edenlere de karantina zorunluluğu nedeniyle okul ve çalışma yaşamının olumsuz etkileneceği öngörüsünde bulunan müsteşar, tüm gidişatın Coronada dördüncü dalga yaşanacağını gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Braun’a destek veren Baden-Württenberg eyaleti Başbakanı Windfried Kretschmann da bazı alanlarda sadece aşı olanlara serbestçe hareket etme imkanı tanınabileceğini, aşı olmayanlara ise kısıtlamalar uygulanabileceğini söyledi. Sonbahar ve kış ayları için çok kötümser olduğunu kaydeden Kretschmann, aşı olmayanlara bir an önce aşı yaptırmaları çağrısında bulundu. Geçen Perşembe Berlin’deki basın mensupları ile bir araya gelen Başbakan Merkel de, Coronada dördüncü dalga uyarısı yaparak, virüse karşı aşı yaptırılması çağrısında bulundu. "Hepimiz normalimizi geri istiyoruz" diyen Merkel, "Ne kadar çok aşı yaptırırsak, o kadar özgür oluruz" diye konuştu.

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı tüm İspanya ve Hollanda'yı Coronavirüs açısından "yüksek riskli bölgeler" ilan etti. Buna göre bu ülkelere gidenler, gelen Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere Almanya’ya dönüşlerinde zorunlu olarak 10 gün karantinaya alınacak. Alman turistlerin en çok seyahat ettiği ülke olan İspanya’da son 14 günde tespit edilen Covid-19 vaka oranı, önceki haftalara göre neredeyse 3 katına çıkarken, 23 Temmuz’da vaka sayısı 31 bin olarak kayda geçti.

