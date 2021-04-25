HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Aşı olanlar süper bulaştırıcı olabilir: Koronavirüs aşısı virüs bulaştırmayı önlemiyor

Aşı olanlar süper bulaştırıcı olabilir: Koronavirüs aşısı virüs bulaştırmayı önlemiyor

25.04.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüse karşı yapılan aşıların koruyuculuk sağladığını söyleyen Prof. Dr. Faruk Aydın, kişilerin 'süper bulaştırıcı' olarak virüsü taşıyabileceğini belirtti. "Aşı olduğumuzda yalancı güvene kapılmayalım" diyen Aydın, aşıların bulaştırıcılığı azaltmadığını söyledi.

Aşı olanlar süper bulaştırıcı olabilir: Koronavirüs aşısı virüs bulaştırmayı önlemiyor

Aşı olan kişilerin 'süper bulaştırıcı' olarak virüsü yayma riski olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Faruk Aydın, "Koronavirüs bulaşan insanların hepsi hasta olmuyordu. Kimisinde taşıyıcı kalıyor ve 'süper bulaştırıcı' oluyordu. Kendisi mikroorganizmayı taşıdığı halde asemptomatik oluyor ve 'süper bulaştırıcı' olarak kalıyordu. Bu kişiler toplumda vardı. O yüzden test sayılarını çoğaltın, süper bulaştırıcıları yakalayın ki topluma virüs dağıtmaya devam etmesin. Şimdi geldiğimiz noktada, aşı olan vatandaşlarımız da tıpkı süper bulaştırıcılara benzer şekilde kendi hasta olmadıkları halde mikroorganizmayı boğazlarında taşıyıp başkalarına bulaştırabilirler. Aşı olduğumuzda yalancı güvene kapılmayalım. Virüsü alıp başkalarına taşıyabiliriz. Yapılan aşılar, boğazımızda bu virüsü taşımamaya yönelik aşı değil" dedi.

prof.-dr.-aydin-asi-olan-super-bulastirici-olarak-virus-tasiyabilir-_5742_dhaphoto3

'RİSK YÜKSEKTİR'

Ülkede en baskın olan İngiliz varyantı virüs olduğunu kaydeden Prof. Dr. Aydın, "Ama bunun dışında Güney Afrika ve Güney Amerika varyantlarının az sayıda da olsa var olduklarını biliyoruz. Bu virüslerin bulaşıcılığı hem artırdıkları hem de Güney Afrika ve Brezilya varyantlarının aşıdan az etkilendiklerini biliyoruz. Aşılı olsanız da zaten boğazınıza yerleşecek virüse karşı savunmanız yok anlamındadır. Bu risk yüksektir ve aşılı ile aşısız kişilerin bir araya gelmesi durumunda virüsün bulaşabileceğini unutmamak gerekir" diye konuştu.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
17 çalışma analiz edildi! Bir tanesi bile şifa veriyor17 çalışma analiz edildi! Bir tanesi bile şifa veriyor
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Aşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bilim adamimisiniz filim.adamimi belli degil zaten saglik calisanina fahrettin bey alkisla odeme yaptiriyor yaziklar olsun

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu ile Barış Atay arasında polemik

Bakan Soylu ile Barış Atay arasında polemik

Basıldılar! Polisi görüne arka kapıdan kaçtılar

Basıldılar! Polisi görüne arka kapıdan kaçtılar

Aşkın dibine vurdu! Şaşırtan paylaşım

Aşkın dibine vurdu! Şaşırtan paylaşım

Eski rol arkadaşına büyük jest

Eski rol arkadaşına büyük jest

Thodex operasyonunda yeni gelişme! Ağabeyi gözaltına alındı

Thodex operasyonunda yeni gelişme! Ağabeyi gözaltına alındı

Dikkat çeken yorum: ABD, Türkiye'ye karşı elindeki son kozu da harcadı

Dikkat çeken yorum: ABD, Türkiye'ye karşı elindeki son kozu da harcadı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz

İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz

Hindistan'dan dünyayı sarsan kareler!

Hindistan'dan dünyayı sarsan kareler!

Tarihin en büyük skandalı! Merkel ifade verdi

Tarihin en büyük skandalı! Merkel ifade verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.