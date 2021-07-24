HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Aşı olduktan sonra kol ağrısı neden olur? Kol ağrısı nasıl geçer?

Aşı olduktan sonra kol ağrısı neden olur? Kol ağrısı nasıl geçer?

24.07.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsten korunmak için tek çıkar yolumuz aşı. Şu anda ülkemizde BioNTech ve Sinovac aşıları düzenli olarak yapılıyor. Aşı yaptıran pek çok kişi ise en çok kol ağrısından şikâyetçi.

Aşı olduktan sonra kol ağrısı neden olur? Kol ağrısı nasıl geçer?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ilk olarak 2019 yılında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı. Ülkemizde de etkisini hâlâ sürdüren virüse karşı tek çözüm ise aşı. Aşının elbette bazı yan etkileri bulunuyor. Bu yan etkilerden en bilinen ise kol ağrısı. Aşı olduktan sonra kol ağrısının çabucak geçmesi için yapılması gerekenler…

AŞI SONRASI KOL AĞRISI NASIL GEÇER?

Birçok aşıda olduğu gibi koronavirüs aşısında da kol ağrısı yaşanmaktadır. Aşının enjekte edildiği bölgede ağrı, kızarıklık ya da şişlik görüldüğü takdirde ilk olarak aşı yapılan kolunuzu yükseltmeniz yan etkilerin hafiflemesinde yardımcı olacaktır. Bununla birlikte aşı yapılan yere soğuk uygulayabilirsiniz ancak buzu direkt olarak kolunuzun üzerine koymayın. Soğuk suyla ıslatılmış bir havlu size bunun için daha uygun olacaktır.

Uzmanlar, aşı yapıldıktan sonra 24 saat boyunca ağrı kesici ilaç alınmaması yönünde tavsiyede bulunuyor. İlk 24 saatten sonra parasetamol içeren bir ağrı kesici kullanmak ağrılarınızın hafiflemesine yardım edecektir.

KORONAVİRÜS AŞISI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Koronavirüs aşısı sonrası, her aşıda olduğu gibi bazı yan etkiler görülüyor. Bu yan etkiler şöyle: Aşı yapılan yerde şişlik ve ağrı, baş ağrısı, yorgunluk, titreme, kas ağrıları, ateş, eklem ağrısı. Ateş, ikinci dozdan sonra daha sık görülmektedir.

AŞIDAN SONRA KOL AĞRISI NORMAL Mİ?

Koronavirüs aşılarının bazı yan etkilerinin olduğu daha önce uzmanlar tarafından açıklanmıştı. Aşı yapılan bölgede gözlemlenen şişkinlik, kızarıklık ve ağrı uzmanlar tarafından normal kabul ediliyor.

AŞIDAN SONRA KOL AĞRISI NE ZAMAN GEÇER?

Genel olarak aşının olunduğu gece ya da ertesi gün başlayan kol ağrısının 24 saat içinde geçtiği söyleniyor. Aşıdan sonra kol ağrısının aşıdan bir gün sonra geçmesi beklense de koroavirüs aşısının yan etkileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Anormal bir durumla karşılaşıldığında sağlık kuruluşlarından yardım alabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
iPhone kullanıcılarını korkutan bildirim! Defalarca çaldıiPhone kullanıcılarını korkutan bildirim! Defalarca çaldı
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Delta varyantının belirtileri nelerdir? Delta varyantının belirtileri nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3 plaj hariç tüm ilçede denize girmek yasaklandı

3 plaj hariç tüm ilçede denize girmek yasaklandı

Gizli cennet! 7 tane tabelası olmasına rağmen bulunamıyor

Gizli cennet! 7 tane tabelası olmasına rağmen bulunamıyor

Plajda poz verdi bikini izi olay oldu!

Plajda poz verdi bikini izi olay oldu!

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Şaşkına çeviren anlar! Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Şaşkına çeviren anlar! Plajda tekme tokat birbirlerine girdiler

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

Günün en acı haberi! 3 kardeş hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kritik veriler açıklandı: Son zamanların en yüksek vaka sayısı...

Kritik veriler açıklandı: Son zamanların en yüksek vaka sayısı...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çok sayıda sahilde denize girmek yasaklandı

Çok sayıda sahilde denize girmek yasaklandı

Vahşet! Baba, 20 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

Vahşet! Baba, 20 yaşındaki kızını boğarak öldürdü

Rize ve Artvin'de sel felaketi! Bakan Soylu'dan açıklama

Rize ve Artvin'de sel felaketi! Bakan Soylu'dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.