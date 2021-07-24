Aşı olduktan sonra kol ağrısı neden olur? Kol ağrısı nasıl geçer?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ilk olarak 2019 yılında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı. Ülkemizde de etkisini hâlâ sürdüren virüse karşı tek çözüm ise aşı. Aşının elbette bazı yan etkileri bulunuyor. Bu yan etkilerden en bilinen ise kol ağrısı. Aşı olduktan sonra kol ağrısının çabucak geçmesi için yapılması gerekenler…

AŞI SONRASI KOL AĞRISI NASIL GEÇER?

Birçok aşıda olduğu gibi koronavirüs aşısında da kol ağrısı yaşanmaktadır. Aşının enjekte edildiği bölgede ağrı, kızarıklık ya da şişlik görüldüğü takdirde ilk olarak aşı yapılan kolunuzu yükseltmeniz yan etkilerin hafiflemesinde yardımcı olacaktır. Bununla birlikte aşı yapılan yere soğuk uygulayabilirsiniz ancak buzu direkt olarak kolunuzun üzerine koymayın. Soğuk suyla ıslatılmış bir havlu size bunun için daha uygun olacaktır.

Uzmanlar, aşı yapıldıktan sonra 24 saat boyunca ağrı kesici ilaç alınmaması yönünde tavsiyede bulunuyor. İlk 24 saatten sonra parasetamol içeren bir ağrı kesici kullanmak ağrılarınızın hafiflemesine yardım edecektir.

KORONAVİRÜS AŞISI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Koronavirüs aşısı sonrası, her aşıda olduğu gibi bazı yan etkiler görülüyor. Bu yan etkiler şöyle: Aşı yapılan yerde şişlik ve ağrı, baş ağrısı, yorgunluk, titreme, kas ağrıları, ateş, eklem ağrısı. Ateş, ikinci dozdan sonra daha sık görülmektedir.

AŞIDAN SONRA KOL AĞRISI NORMAL Mİ?

Koronavirüs aşılarının bazı yan etkilerinin olduğu daha önce uzmanlar tarafından açıklanmıştı. Aşı yapılan bölgede gözlemlenen şişkinlik, kızarıklık ve ağrı uzmanlar tarafından normal kabul ediliyor.

AŞIDAN SONRA KOL AĞRISI NE ZAMAN GEÇER?

Genel olarak aşının olunduğu gece ya da ertesi gün başlayan kol ağrısının 24 saat içinde geçtiği söyleniyor. Aşıdan sonra kol ağrısının aşıdan bir gün sonra geçmesi beklense de koroavirüs aşısının yan etkileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Anormal bir durumla karşılaşıldığında sağlık kuruluşlarından yardım alabilirsiniz.



