“Aşı Olmak İsteyenlere Ücretsiz Uber ve Lyft Hizmeti”

Beyaz Saray, ülkede hayatın normale dönebilmesi ve aşılama kampanyasının hedeflendiği gibi 4 Temmuz tarihine kadar yetişkinlerin yüzde 70’inin aşılanacağı şekilde devam edebilmesi için alınacak yeni önlemleri açıkladı. Bunlar arasında araç paylaşım uygulamaları Lyft ve Uber’in aşılama merkezlerine gidecek kişileri ücretsiz taşıması ve devlet okullarında aşılama sahalarının kurulması var. Başkan Joe Biden’ın bu önlemleri az sonra yapacağı konuşmasında açıklaması bekleniyor.
Buna göre aşı olmak isteyenler, Uber ve Lyft uygulamaları üzerindeki basit adımları takip ederek istedikleri aşılama merkezini seçecek ve herhangi bir ücret ödemeden seçtikleri merkeze gidebilecek. Bu özellik Uber ve Lyft’in uygulamalarına gelecek iki hafta içinde eklenecek ve 4 Temmuz’a kadar devam edecek.
Devlet okullarında aşı klinikleri
Yeni önlemler çerçevesinde öğrencilerin hızlı şekilde aşılanması için eczaneler ve yüksek kontenjanlı devlet okullarının işbirliği yapması planlanıyor. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve civarda oturanların aşılanmasını kolaylaştırmak amacıyla bu okullarda aşı klinikleri oluşturulacak. Biden yönetimi federal eczane programıyla 6 bin mobil klinik kurarak yerel toplulukların aşıya erişimini sağlamıştı.
Federal hükümet, ayrıca eyelet bölge yönetimleri, yerli kabileler ve yerel yönetimlere, dini örgütler ve sivil toplum örgütleri aracılığıyla halka aşı erişimi sağlamaları için maddi kaynak sağlayacak.
Eyalet yöneticileri ve yerel liderler halkın aşıya erişimini sağlamak için gerekli personel ve diğer kampanya masraflarını Ulusal Acil Durum Yönetimi Dairesi’nin (FEMA) desteğiyle karşılayabilecek.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre federal fonlarla desteklenen ve halkın aşıya erişiminden sorumlu sosyal hizmet görevlileri, yüz yüze görüşme, mesaj veya telefonla halkı aşılarının güvenirliliği ve erişim konusunda bilgilendirecek.
Bu görevliler aynı zamanda aşı klinikleri, sağlık merkezleri ve eczanelerle işbirliği yaparak, isteyenlere, aşı randevularının alınmasında yardımcı olacak. Sosyal hizmet görevlileri, işverenlerin çalışanlarını aşılamalarına, personelin aşı merkezlerine taşınmasına ya da işyerlerinde geçici aşılama alanlarının kurulmasına yardım edecek.