HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. “Aşı Olmak İsteyenlere Ücretsiz Uber ve Lyft Hizmeti”

“Aşı Olmak İsteyenlere Ücretsiz Uber ve Lyft Hizmeti”

11.05.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray, aşı kampanyasını hızlandırmak için Başkan Biden’ın açıklayacağı yeni önlemler çerçevesinde ücretsiz Uber ve Lyft hizmeti sunulacağını açıkladı

“Aşı Olmak İsteyenlere Ücretsiz Uber ve Lyft Hizmeti”

Beyaz Saray, ülkede hayatın normale dönebilmesi ve aşılama kampanyasının hedeflendiği gibi 4 Temmuz tarihine kadar yetişkinlerin yüzde 70’inin aşılanacağı şekilde devam edebilmesi için alınacak yeni önlemleri açıkladı. Bunlar arasında araç paylaşım uygulamaları Lyft ve Uber’in aşılama merkezlerine gidecek kişileri ücretsiz taşıması ve devlet okullarında aşılama sahalarının kurulması var. Başkan Joe Biden’ın bu önlemleri az sonra yapacağı konuşmasında açıklaması bekleniyor.

Buna göre aşı olmak isteyenler, Uber ve Lyft uygulamaları üzerindeki basit adımları takip ederek istedikleri aşılama merkezini seçecek ve herhangi bir ücret ödemeden seçtikleri merkeze gidebilecek. Bu özellik Uber ve Lyft’in uygulamalarına gelecek iki hafta içinde eklenecek ve 4 Temmuz’a kadar devam edecek.

Devlet okullarında aşı klinikleri

Yeni önlemler çerçevesinde öğrencilerin hızlı şekilde aşılanması için eczaneler ve yüksek kontenjanlı devlet okullarının işbirliği yapması planlanıyor. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve civarda oturanların aşılanmasını kolaylaştırmak amacıyla bu okullarda aşı klinikleri oluşturulacak. Biden yönetimi federal eczane programıyla 6 bin mobil klinik kurarak yerel toplulukların aşıya erişimini sağlamıştı.

Federal hükümet, ayrıca eyelet bölge yönetimleri, yerli kabileler ve yerel yönetimlere, dini örgütler ve sivil toplum örgütleri aracılığıyla halka aşı erişimi sağlamaları için maddi kaynak sağlayacak.

Eyalet yöneticileri ve yerel liderler halkın aşıya erişimini sağlamak için gerekli personel ve diğer kampanya masraflarını Ulusal Acil Durum Yönetimi Dairesi’nin (FEMA) desteğiyle karşılayabilecek.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre federal fonlarla desteklenen ve halkın aşıya erişiminden sorumlu sosyal hizmet görevlileri, yüz yüze görüşme, mesaj veya telefonla halkı aşılarının güvenirliliği ve erişim konusunda bilgilendirecek.

Bu görevliler aynı zamanda aşı klinikleri, sağlık merkezleri ve eczanelerle işbirliği yaparak, isteyenlere, aşı randevularının alınmasında yardımcı olacak. Sosyal hizmet görevlileri, işverenlerin çalışanlarını aşılamalarına, personelin aşı merkezlerine taşınmasına ya da işyerlerinde geçici aşılama alanlarının kurulmasına yardım edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ağlaya ağlaya itiraf etti: Ünlü şarkıcının estetik pişmanlığı! Ağlaya ağlaya itiraf etti: Ünlü şarkıcının estetik pişmanlığı!
Biden'dan 'bölgedeki son gelişmeler' ile ilgili Filistin lideri Abbas'a yazılı mesajBiden'dan 'bölgedeki son gelişmeler' ile ilgili Filistin lideri Abbas'a yazılı mesaj
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

Gülsüm'ün katilinden 'pes' dedirten istek: Beni serbest bırakın

Gülsüm'ün katilinden 'pes' dedirten istek: Beni serbest bırakın

Müge Anlı'nın kardeşi ortaya çıktı!

Müge Anlı'nın kardeşi ortaya çıktı!

ABD'de gördü kapış kapış gidiyor!

ABD'de gördü kapış kapış gidiyor!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehit aileleri muaf olacak

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehit aileleri muaf olacak

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.