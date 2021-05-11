“Aşı Olmak İsteyenlere Ücretsiz Uber ve Lyft Hizmeti”

Beyaz Saray, ülkede hayatın normale dönebilmesi ve aşılama kampanyasının hedeflendiği gibi 4 Temmuz tarihine kadar yetişkinlerin yüzde 70’inin aşılanacağı şekilde devam edebilmesi için alınacak yeni önlemleri açıkladı. Bunlar arasında araç paylaşım uygulamaları Lyft ve Uber’in aşılama merkezlerine gidecek kişileri ücretsiz taşıması ve devlet okullarında aşılama sahalarının kurulması var. Başkan Joe Biden’ın bu önlemleri az sonra yapacağı konuşmasında açıklaması bekleniyor.

Buna göre aşı olmak isteyenler, Uber ve Lyft uygulamaları üzerindeki basit adımları takip ederek istedikleri aşılama merkezini seçecek ve herhangi bir ücret ödemeden seçtikleri merkeze gidebilecek. Bu özellik Uber ve Lyft’in uygulamalarına gelecek iki hafta içinde eklenecek ve 4 Temmuz’a kadar devam edecek.

Devlet okullarında aşı klinikleri

Yeni önlemler çerçevesinde öğrencilerin hızlı şekilde aşılanması için eczaneler ve yüksek kontenjanlı devlet okullarının işbirliği yapması planlanıyor. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve civarda oturanların aşılanmasını kolaylaştırmak amacıyla bu okullarda aşı klinikleri oluşturulacak. Biden yönetimi federal eczane programıyla 6 bin mobil klinik kurarak yerel toplulukların aşıya erişimini sağlamıştı.