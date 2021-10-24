Aşı Olmaktansa İşlerini Kaybetmeyi Tercih Ediyorlar

ABD genelinde işverenler Covid-19 aşı zorunluluğuna uymayan çalışanlarını işten çıkartmak zorunda kalıyor. Bazıları aşı olmak yerine işlerinden olmayı tercih ediyor.

NPR’ın haberine göre bu çalışanlar, işyerlerindeki toplam çalışanların yüzde 1 kadar çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Ancak bunun bazı eyaletlerde binlerce kişinin işten çıkmasıyla sonuçlanmasından endişe ediliyor.

Washington eyaleti şimdiye kadar bin 900 eyalet çalışanının ya işten ayrıldıklarını ya da aşı olmayı reddettikleri için görevlerine son verildiğini bildirdi. Bunlardan biri Washington Devlet Üniversitesi futbol koçu. Michigan eyaletinin Detroit kentinde 400 sağlık sektörü çalışanı. Kuzey Carolina’da ise 175 sağlık sektörü çalışanının işine aşı olmayı reddettikleri için son verildi.

NPR’a göre Haziran ayında 26 bin kişinin çalıştığı Houston Methodist hastanelerinde 150 işçi aşı olmayı reddederek işten ayrıldı.

Bu durum özellikle emekliliği için gün sayan çalışanları olumsuz etkiledi. Bu kişilerin işsizlik yardımı başvuruları da şirket politikalarını uymadıkları için kovuldukları gerekçesiyle usule aykırı bulunarak reddedildi. Diğer hastanelerin de zaman içinde Covid-19 aşı zorunluluğunu benimsemeye başlamaları bu kişilerin iş bulmasını zorlaştırdı.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre ABD’de Cumartesi sabah saatlerine kadar 412 milyon 856 bin 169 Covid-19 aşısı yapıldı. Dağıtılan toplam aşı sayısı ise 503 milyon 521 bin 625.

CDC’ye göre 220 milyon 145 bin 796 kişi en az bir doz Covid-19 aşısı oldu. 190 milyon 402 bin 262 kişi ise her iki doz aşısını da oldu.

Amerika’da Moderna ve Pfizer/BioNTech firmalarının ikişer dozluk RNA aşıları ile Johnson & Johnson şirketinin tek dozluk Covid-19 aşısı yapılıyor.

Amerika’da 13 Ağustos’tan itibaren yüksek risk grubundaki yaklaşık 13 milyon kişi Pfizer/BioNTech ya da Moderna’nın üçüncü dozunu da oldu.

