HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Aşı Olmaktansa İşlerini Kaybetmeyi Tercih Ediyorlar

Aşı Olmaktansa İşlerini Kaybetmeyi Tercih Ediyorlar

24.10.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD genelinde işverenler Covid-19 aşı zorunluluğuna uymayan çalışanlarını işten çıkartmak zorunda kalıyor. Bazıları aşı olmak yerine işlerinden olmayı tercih ediyor

ABD genelinde işverenler Covid-19 aşı zorunluluğuna uymayan çalışanlarını işten çıkartmak zorunda kalıyor. Bazıları aşı olmak yerine işlerinden olmayı tercih ediyor.

NPR’ın haberine göre bu çalışanlar, işyerlerindeki toplam çalışanların yüzde 1 kadar çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Ancak bunun bazı eyaletlerde binlerce kişinin işten çıkmasıyla sonuçlanmasından endişe ediliyor.

Washington eyaleti şimdiye kadar bin 900 eyalet çalışanının ya işten ayrıldıklarını ya da aşı olmayı reddettikleri için görevlerine son verildiğini bildirdi. Bunlardan biri Washington Devlet Üniversitesi futbol koçu. Michigan eyaletinin Detroit kentinde 400 sağlık sektörü çalışanı. Kuzey Carolina’da ise 175 sağlık sektörü çalışanının işine aşı olmayı reddettikleri için son verildi.

NPR’a göre Haziran ayında 26 bin kişinin çalıştığı Houston Methodist hastanelerinde 150 işçi aşı olmayı reddederek işten ayrıldı.

Bu durum özellikle emekliliği için gün sayan çalışanları olumsuz etkiledi. Bu kişilerin işsizlik yardımı başvuruları da şirket politikalarını uymadıkları için kovuldukları gerekçesiyle usule aykırı bulunarak reddedildi. Diğer hastanelerin de zaman içinde Covid-19 aşı zorunluluğunu benimsemeye başlamaları bu kişilerin iş bulmasını zorlaştırdı.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre ABD’de Cumartesi sabah saatlerine kadar 412 milyon 856 bin 169 Covid-19 aşısı yapıldı. Dağıtılan toplam aşı sayısı ise 503 milyon 521 bin 625.

CDC’ye göre 220 milyon 145 bin 796 kişi en az bir doz Covid-19 aşısı oldu. 190 milyon 402 bin 262 kişi ise her iki doz aşısını da oldu.

Amerika’da Moderna ve Pfizer/BioNTech firmalarının ikişer dozluk RNA aşıları ile Johnson & Johnson şirketinin tek dozluk Covid-19 aşısı yapılıyor.

Amerika’da 13 Ağustos’tan itibaren yüksek risk grubundaki yaklaşık 13 milyon kişi Pfizer/BioNTech ya da Moderna’nın üçüncü dozunu da oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşine şiddet uygulayan adama meydan dayağı!Eşine şiddet uygulayan adama meydan dayağı!
PARTNERÜnlü oyuncu kansere yakalandıÜnlü oyuncu kansere yakalandı
Kahreden görüntü! Sesi duyar duymaz gözyaşlarına boğuldularKahreden görüntü! Sesi duyar duymaz gözyaşlarına boğuldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türk-İş, işçilerin gelir vergisi oranlarının düşürülmesini istedi

Türk-İş, işçilerin gelir vergisi oranlarının düşürülmesini istedi

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması

Bill Gates Türkiye'ye geldi, saatlerce orayı gezdi

Bill Gates Türkiye'ye geldi, saatlerce orayı gezdi

"İlk kez şahit oluyoruz" diyerek tepki gösterdi: Yazıklar olsun

"İlk kez şahit oluyoruz" diyerek tepki gösterdi: Yazıklar olsun

Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiriyor! Yargıtaydan asgari ücret kararı

Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiriyor! Yargıtaydan asgari ücret kararı

İmamoğlu yeni taksi sistemiyle ilgili detayları paylaştı

İmamoğlu yeni taksi sistemiyle ilgili detayları paylaştı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

TÜGVA yurdu önünde tekme tokat kavga

TÜGVA yurdu önünde tekme tokat kavga

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

Gelin ve damat düğün günü hayatlarının şokunu yaşadı

Gelin ve damat düğün günü hayatlarının şokunu yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.