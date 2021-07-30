Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Camlıca Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koronavirüsle mücadeleyle ilgili gelen soruları yanıtlayan Erdoğan, aşı olmayanlara kısıtlama gelip gelmeyeceği konusunda da önemli mesajlar verdi.

"KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALACAĞIZ"

Çok değişik sesler değişik zamanlarda çıktı. Biz hep adeta hapis hayatı mı yaşayacağız, ne kadar devam edecek... Bunlar bu şekilde dünyanın çeşitli yerlerinde oldu. Bizde de ilk kabine toplantısında bunları ele alacağız. Yaklaşık 72 milyon doz aşı yaptık. Dünyada aşı yapacak ellerinde imkan olmayan ülkeler varken Türkiye olarak biz böyle bir sıkıntıyı yaşamadık. Bu noktada rahatız. Gerek Çin, gerek BioNTech aşıları ile beraber en sağlıklı şekilde mücadeleyi nasıl sürdürürüz, buna devam ediyoruz. İlk kabine toplantısında durumu gözden geçireceğiz. Bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi. Rakamlarda durum aleyhe döndü. Bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım. Olumlu gelişme olursa biz vatandaşımızı sıkıntıya sokmakla ilgili derdimiz yok. Bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız.

