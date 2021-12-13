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Aşı, Omicron'a karşı etkili mi? Omicron varyantına karşı en etkili aşı hangisi?

13.12.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Omicron varyantı ve aşıların geleceği gündemde yer alan konulardan biri. İngiltere'den aşıların Omicron varyantına etkili olup olmadığı hakkında yeni bir açıklama geldi. Peki aşı, Omicron'a karşı etkili mi? Omicron varyantına karşı en etkili aşı hangisi? İşte ayrıntılar...

Aşı, Omicron'a karşı etkili mi? Omicron varyantına karşı en etkili aşı hangisi?

2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, çeyrek milyarın üzerinde insana bulaşmış durumda.Milyonlarca cana mal olan virüs son dönemde varyantları ile gündeme geliyor. En son ortaya çıkan Omicron varyantı için mevcut aşıların etkili olup olmadığı tartışma konusuydu.

AŞILAR OMİCRON VARYANTINA KARŞI ETKİLİ Mİ?

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve kısa sürede diğer ülkelere de yayılan Omicron varyantı dünyanın alarma geçmesine sebep oldu. Bilim insanlarının Omicron hakkında hâlâ bilmediği çok şey bulunurken, varyantın en yaygın belirtileri belli oldu. Ayrıca varyant daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların buna karşı daha az etkili olabileceği endişelerine yol açan birkaç mutasyona da sahip.

Bilim dünyası haftalardır aşıların son varyanta etkili olup olmadığını tartışırken İngiltere'den flaş açıklamalar geldi. İki doz aşının Omicron varyantına karşı etkisiz kalabileceği sonucuna ulaşmış olan araştırma 3. doz sonrası en fazla koruma sağlayan aşıyı da belirledi.

3. DOZ AŞI İLE DAHA YÜKSEK KORUMA

UKHSA tarafından yapılmış olan ilk analiz, iki doz Pfizer, Omicron'dan kaynaklanan semptomatik bir enfeksiyona karşı sadece yüzde 30 ila 40 koruma sağlandığını gösterdi. Aynı analize göre, bu oran 3. doz Pfizer'dan sonra 75'e kadar çıkmakta.

Söz konusu verilere göre ülkemizde de kullanılan Pfizer aşısının İngiliz Astrazeneca'ya oranla daha iyi bir koruma sunduğu görülmekte. Moderna ve J&J aşıları için ise bu sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.


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