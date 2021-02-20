Aşı Pasaportları Nasıl Olmalı?

Corona virüsüne karşı aşılama programları Amerika’da da dünyanın çeşitli yerlerinde de hız kazanıyor. Ancak sağlık uzmanları, aşı olanların bunu nasıl ispat edecekleriyle ilgili sorunları tartışıyor.

Amerika’da aşı olan kişi önce kısa bir form dolduruyor, birkaç sağlık sorusunu yanıtlıyor, ardından hemen aşı oluyor ve sonra da bu kişiye bir aşı kartı veriliyor. Amerika’da bir kişi aşı olduğunda izlenen prosedür bu.

Aşı kartı, profesyonel sağlık çalışanlarının imzaladığı, küçük bir kağıt parçası. Maryland eyaletinde yaşayan eğitmen Maral Sivaslian da bu kartlardan almış.

Sivalian, “Aşı kartı veren sağlık çalışanı bana kartı kaybetmememi söyledi. İkinci doz aşıyı olurken de bu kartı göstermem gerekecek” diyor.

Aşı kartı, aşı olan kişiye hem üç hafta sonra ikinci dozun yapılacağını hatırlatmak için hem de ulusal aşı kaydı veritabanına eklenmesi için veriliyor.

“Şu an sahte bir aşı sertifikası hazırlamak çok kolay”

“Amerika’da hangi eyalette olursa olsun aşı olanlarla ilgili bilgi dijital olarak aşı kayıt sistemine giriliyor” diyen Aşı Eylemi Koalisyonu Strateji Sorumlusu Litjen Tan, sahte bir aşı sertifikası hazırlamanın çok kolay olduğuna da dikkat çekiyor ve Dünya Sağlık Örgütü’nün planladığı yeni sistemi tercih ediyor.