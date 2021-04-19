Aşı programında sıra 55 yaş üstüne geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı.
Fahrettin Koca ayrıca bugün itibariyle 20 milyondan fazla doz aşı yapıldığını açıkladı.
DW / AI, EC
@Deutsche Welle Türkçe