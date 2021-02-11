Aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevusu alma işlemi nasıl yapılır? MHRS aşı randevu ve e-devlet ekranı

Türkiye’de koronavirüs aşılama süreci devam ediyor. Güncel verilere göre toplam aşılanan kişi sayısı 2 milyon 887 bin 533 kişi oldu. İkinci doz aşıların bugün uygulanmaya başlanacağı duyurulurken vatandaşlar ise MHRS randevusu nasıl alınır sorusunun yanıtını araştırıyor. Öte yandan bugünden itibaren 70 yaş üzeri, cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşların aşı olmaları için sisteme tanımlanacağı belirtildi. İşte aşı randevusu e-devlet ekranı ile ilgili tüm merak edilenler...

MHRS AŞI RANDEVU ALMA İŞLEMİ

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi yani MHRS üzerinden randevu alınarak başvuru yapılabiliyor. MHRS sisteminde şu anda siteye girildiğinde “Covid-19 Aşılama Programı öncelikli gruplarla başlamıştır. Aşılama için önceliği bulunan gruplar sırasıyla Ulusal Basın ve Medya organları ile kamuoyuna duyurulacak ve bu duyurudan sonra randevu verilecektir.” açıklaması yer alıyor.

Bunun yanı sıra 182 üzerinden de randevu alınabiliyor. MHRS sistemine e-devlet üzerinden ya da turkiye.gov.tr adresinden de girilebiliyor. Turkiye.gov.tr veya e-devlet mobil uygulamasından giriş yapılarak ve arama alanına MHRS yazarak ilgili randevu alanına ulaşmak mümkün oluyor. Koronavirüs aşı başvuru işlemi e-devlet, e-nabız ve MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor.