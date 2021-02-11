HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevusu alma işlemi nasıl yapılır? MHRS aşı randevu ve e-devlet ekranı

Aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevusu alma işlemi nasıl yapılır? MHRS aşı randevu ve e-devlet ekranı

11.02.2021 17:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevusu alma işlemi nasıl yapılır? MHRS aşı randevu ve e-devlet ekranı

Türkiye’de şu ana kadar toplam 2 milyon 887 bin 533 kişi koronavirüs aşısı oldu. Aşılama süreci devam ederken vatandaşlar aşı randevusu nasıl alınır sorusunun yanıtını merak ediyor. Bakan Koca son olarak bugünden itibaren 70 yaş üzeri, cuma gününden itibaren de 65 yaş üzeri vatandaşların aşı olmaları için sisteme tanımlanacağını belirtti. Peki, koronavirüs aşı randevusu alma işlemi nasıl yapılır? İşte MHRS aşı randevu ve e-devlet ekranı

Türkiye’de koronavirüs aşılama süreci devam ediyor. Güncel verilere göre toplam aşılanan kişi sayısı 2 milyon 887 bin 533 kişi oldu. İkinci doz aşıların bugün uygulanmaya başlanacağı duyurulurken vatandaşlar ise MHRS randevusu nasıl alınır sorusunun yanıtını araştırıyor. Öte yandan bugünden itibaren 70 yaş üzeri, cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşların aşı olmaları için sisteme tanımlanacağı belirtildi. İşte aşı randevusu e-devlet ekranı ile ilgili tüm merak edilenler...

MHRS AŞI RANDEVU ALMA İŞLEMİ

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi yani MHRS üzerinden randevu alınarak başvuru yapılabiliyor. MHRS sisteminde şu anda siteye girildiğinde “Covid-19 Aşılama Programı öncelikli gruplarla başlamıştır. Aşılama için önceliği bulunan gruplar sırasıyla Ulusal Basın ve Medya organları ile kamuoyuna duyurulacak ve bu duyurudan sonra randevu verilecektir.” açıklaması yer alıyor.

Koronavirüs aşısında yeni aşama! Bakan Koca duyurdu, bugün başlıyorKoronavirüs aşısında yeni aşama! Bakan Koca duyurdu, bugün başlıyor

Bunun yanı sıra 182 üzerinden de randevu alınabiliyor. MHRS sistemine e-devlet üzerinden ya da turkiye.gov.tr adresinden de girilebiliyor. Turkiye.gov.tr veya e-devlet mobil uygulamasından giriş yapılarak ve arama alanına MHRS yazarak ilgili randevu alanına ulaşmak mümkün oluyor. Koronavirüs aşı başvuru işlemi e-devlet, e-nabız ve MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabiliyor.

Koronavirüs aşısında ikinci doz uygulaması bugün başladıKoronavirüs aşısında ikinci doz uygulaması bugün başladı

MHRS GİRİŞ EKRANI

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Koronavirüs aşısı için hastaneden randevu oluşturmak isteyenler için iki seçenek bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ALO 182 hattını aramak. Aynı zamanda MHRS internet sitesi olan mhrs.gov.tr adresine giriş yapılarak T.C. kimlik numarası ve şifre ile beraber randevu alınabiliyor.

MHRS aşı randevusu alma işlemi için henüz üye olmamış vatandaşların öncelikle “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra “Üye Ol” seçeneğine tıklayarak üyelik işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra da “Randevu Al” bölümüne gelerek T.C. kimlik numarası ve şifreyle beraber istenilen hastaneden randevu oluşturulabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu ayrımı biliyor muydunuz? Çöpe atmadan önce mutlaka bakın Bu ayrımı biliyor muydunuz? Çöpe atmadan önce mutlaka bakın
Balık yedikten sonra bu belirtileri yaşıyorsanız dikkat!Balık yedikten sonra bu belirtileri yaşıyorsanız dikkat!
Digitürk müşteri hizmetleri, direkt bağlanma, iletişim adresiDigitürk müşteri hizmetleri, direkt bağlanma, iletişim adresi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı tedirgin eden gelişme: Üretmeye başladılar!

Dünyayı tedirgin eden gelişme: Üretmeye başladılar!

İğrenç olayı yolcular fark etti: Metrobüsten inen kadını...

İğrenç olayı yolcular fark etti: Metrobüsten inen kadını...

Öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

Öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

Britney Spears gömleği giydi! Dekoltesi olay oldu

Britney Spears gömleği giydi! Dekoltesi olay oldu

Yüzbaşı Ertuğ Güler şehit oldu

Yüzbaşı Ertuğ Güler şehit oldu

İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Diğer Haberler

Kansızlık neden olur? Kansızlık belirtileri nelerdir? Kansızlığa ne iyi gelir? Hangi yiyeceklerde demir var?

Bu şikayetleriniz varsa o madde eksik olabilir!

Balon balığı uyarısı: Siyanürden daha zehirli!

Balık yedikten sonra bu belirtileri yaşıyorsanız dikkat!

Kalp hastalığında doğru sanılan 5 yanlış

İnanmamanız gereken 5 kalp hastalığı efsanesi

Kendisi küçük şifası büyük: Kralların bile vazgeçilmezi çörek otunun faydaları!

Kralların bile vazgeçilmeziydi!

Baş ağrısı nedenleri arasında boyun da var! Migrenle karıştırmayın

Geçmeyen baş ağrınızın nedeni boynunuz olabilir!

Kanserli çocuklar için 6 kritik Covid-19 önerisi! Onları koronavirüsten korumak için...

Kanserli çocukları Covid-19’dan koruyan 6 kritik kural

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.