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Aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

01.04.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs aşı randevularında yeni bir dönem başladı. Artık aşı başvuruları tercihlere göre yapılacak. Çin tarafından piyasaya sürülen Sinovac aşısının yanında Alman Pfizer aşısının da ülkemize gelmesi ile aşı tercihine göre randevu alınmasına karar verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Aşı sırası gelenler, söz konusu hastanelerden randevu alırken aşı tercihlerini belirterek randevu almalıdır" sözlerini kaydetti.

Aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs aşı randevusu sırası gelen vatandaşlara veriliyor. 2 Nisan Cuma günü için randevu verilmeye başlanırken, vatandaşlar MHRS aşı randevu ekranı ve Alo 182 hattı ile randevularını T.C kimlik numarası ile tamamlayacak. Randevu alırken aşı tercihi belirtilecek.

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS ÜZERİNDEN RANDEVU ALMA

MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır sorusu en çok merak edilen konuların başında geliyor.

MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin.

Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.

Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın.

"Aile Hekiminden” ve “Hastaneden” olmak üzere iki seçenek çıkıyor. İstediğiniz seçeneği tıklayıp tarih ve saat bilgilerini seçtikten sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek.

MOBİL UYGULAMA İLE RANDEVU ALMA

Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

ALO 182 ÜZERİNDEN RANDEVU ALMA

Kovid-19 aşısı olması gereken 80 yaş ve üstündeki vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

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