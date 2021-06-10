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Aşı randevusu nereden alınır? Aşı randevusu nasıl alınır?

10.06.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’ye aşı tedariğinin hızlanması ile birlikte aşılama çalışmaları da hız kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Haziran itibariyle aşı yaşının 45’e düşürüldüğünü açıkladı. 14 Haziran Pazartesi tarihinden itibaren ise 40 yaş üzerine aşı randevusunun açılacağı bilgisini verdi. Bakan Koca, 2021 yazı itibariyle 18 yaş üzeri kişilerin aşılamalarının tamamlanmasını hedeflediklerini dile getirdi. Peki aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı randevusu nereden alınır? Aşı randevusu nasıl alınır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamaya göre, 10 Haziran itibariyle 45 yaş üzeri vatandaşlara aşı randevusu açıldı. Buna göre 45 yaş üzeri vatandaşlar bugün itibariyle aşı randevusu alarak aşılarını olabiliyor. Bakan Koca, 14 Haziran Pazartesi gününden itibaren ise 40 yaş üzeri için aşılamanın başlayacağının da müjdesini verdi. Peki, aşı randevusu nasıl alınır?

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

mhrs randevu

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamaya kişisel bilgilerle giriş yapıldıktan sonra MHRS aşı randevusu alma ekranı üzerinden istenilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor. Aşı Randevusu ALO 182 üzerinden telefonla da alınabiliyor.

MHRS üzerinden aşı randevusu almak için TIKLAYIN!

e-Nabız üzerinden aşı randevusu almak için TIKLAYIN!

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