DUYGU YENER -YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ailelerinin çocuklarına hastalıklardan korunmada etkili yol olan aşıları güvenle yaptırabileceklerini belirterek, "Aşı yerlileştirme yaklaşımından sonra vatandaşımızın birtakım kaygılarının da gideceğine inanıyorum. Şu anda herhangi bir sorun olmadığını, güvenle yaptırabileceklerini rahatlıkla söyleyebilirim." dedi.

Bakan Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planı kapsamında, sağlıktaki en önemli çalışmalardan birinin "yerli aşı" olacağını söyledi.

Bazı ailelerin aşıların içinde yer alan alüminyum gibi kimi maddelerin sağlığı tehdit edeceği yönündeki iddialar üzerine aşı reddinde bulunduğunun anımsatılması üzerine Koca, aşıların hastalıklardan korunmada en etkin yol olduğunu vurguladı ve ailelere aşıları endişe etmeksizin yaptırmaları çağrısında bulundu.

Rutin aşı takvimindeki aşıların güvenle yaptırılabileceğini vurgulayan Koca, "Vatandaşımızın güvenle aşılarını yaptırabilmesini sağlamak anlamında önümüzdeki 100 günlük eylem planına da bunu dahil ettik. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde aşıları yerlileştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.