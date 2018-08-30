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Aşı reddine karşı "yerli aşı"

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.08.2018 11:03 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Aşı yerlileştirme yaklaşımından sonra vatandaşımızın birtakım kaygılarının da gideceğine inanıyorum. Şu anda herhangi bir sorun olmadığını, güvenle yaptırabileceklerini rahatlıkla söyleyebilirim" - "Vatandaşımızın güvenle aşılarını yaptırabilmesini sağlamak anlamında, 100 günlük eylem planına da bunu dahil ettik. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde aşıları yerlileştirmeyi hedefliyoruz"

DUYGU YENER -YEŞİM SERT KARAASLAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ailelerinin çocuklarına hastalıklardan korunmada etkili yol olan aşıları güvenle yaptırabileceklerini belirterek, "Aşı yerlileştirme yaklaşımından sonra vatandaşımızın birtakım kaygılarının da gideceğine inanıyorum. Şu anda herhangi bir sorun olmadığını, güvenle yaptırabileceklerini rahatlıkla söyleyebilirim." dedi.

Bakan Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planı kapsamında, sağlıktaki en önemli çalışmalardan birinin "yerli aşı" olacağını söyledi.

Bazı ailelerin aşıların içinde yer alan alüminyum gibi kimi maddelerin sağlığı tehdit edeceği yönündeki iddialar üzerine aşı reddinde bulunduğunun anımsatılması üzerine Koca, aşıların hastalıklardan korunmada en etkin yol olduğunu vurguladı ve ailelere aşıları endişe etmeksizin yaptırmaları çağrısında bulundu.

Rutin aşı takvimindeki aşıların güvenle yaptırılabileceğini vurgulayan Koca, "Vatandaşımızın güvenle aşılarını yaptırabilmesini sağlamak anlamında önümüzdeki 100 günlük eylem planına da bunu dahil ettik. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde aşıları yerlileştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Koca, aşı reddinde bulunan ailelerin sayısının 23 bine ulaşmasına ilişkin, "Aşı yerlileştirme yaklaşımından sonra vatandaşımızın birtakım kaygılarının da gideceğine inanıyorum. Şu anda herhangi bir sorun olmadığını, güvenle yaptırabileceklerini rahatlıkla söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

- Bilgilendirmeler internet ortamında

Aşı reddindeki artış ve aşı konusunda doğru ve sağlıklı bilgilendirme yapmak amacıyla harekete geçen Bakanlık, "asi.saglik.gov.tr" adıyla bir web sayfası oluşturdu.

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre, bağışıklamanın insan sağlığı açısından en etkili yöntemlerden biri olduğu, aşıların sadece aşı yaptıranları korumanın dışında hastalığın toplumda aşı olmamış bireylere de yayılmasının önleneceğine dikkati çekildi.

Yapılan aşılama çalışmaları sonucunda aşı ile önlenebilir hastalık hızlarında ciddi düşüşlerin yaşandığına değinilerek, özellikle 1924 -1944 yılları arasında büyük salgınlar ve ölümlere yol açan olan çiçek hastalığının aşılama çalışmalarıyla 1977 yılından itibaren tamamen yok edildiği vurgulandı.

Önemli bir çocukluk çağı bulaşıcı hastalığı olan çocuk felci (poliomiyelit) hastalığına karşı dünya genelinde yaygın aşılama çalışmaları yapıldığı, Türkiye'de 19 yıldır çocuk felci vakasının görülmediği belirtildi.

Aşılama çalışmaları sayesinde aşı ile önlenebilir hastalıklardan hepatit A-B, boğmaca, invaziv bakteriyel hastalıklardan pnömokok ve Hib'e bağlı gelişen menenjit, sepsis ve bakteriyemi, suçiçeği, kabakulak ve kızamıkçık vaka görülme sıklıkları oldukça azaldığı kaydedildi.

Aşı içerikleri, aşı türleri, aşı sonrası istenmeyen etkiler gibi bilgilerin de yer aldığı "asi.saglik.gov.tr" web sayfasında, Bakanlık tarafından 13 hastalığa karşı rutin aşılama hizmetine yer verildi.

Buna göre, doğan her bebeğin aşı takvimine uygun olarak, boğmaca, difteri, tetanoz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tüberküloz, poliomyelit (çocuk felci), hepatit-B, hepatit A, suçiçeği, hemofilus influenza tip B benenjiti ile konjuge pnömokok (zatüre) aşıları tüm bebeklere ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarında uygulanıyor.

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