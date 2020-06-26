Asi ruh geri döndü: 2021 Ford F-150 tanıtıldı! İşte Ford F-150'nin özellikleri ve fiyatı

Ford F-150 ABD ve Kanada'da çok satan bir pick-up modeliydi. Ford'un satışlarından memnun olduğu otomobil için aklında ise yeni bir plan vardı. O plan Ford F-150'yi 2021'in trendlerine uygun bir şekilde güncellemek üzerineydi. Bu plana dair ilk bilgiler geldiğinde birçok otomobil tutkunu, ki özellikle pick-up severler büyük sevinç yaşadı. Yaşanan sevinç bugün ise yerini meraklı gözlere bıraktı. Zira Ford, 2021 Ford F-150'in üzerindeki örtüyü kaldırdı.

TASARIM

Ford F-150 tasarımıyla başlayalım isterseniz. Ford'un yenilenen pick-up'ının tasarımı önceki neslinden çok farklı değil. Genel hatlarıyla önceki neslin izlerini üzerinde taşıyor. Ancak aracın gövde panelleri yenilenmiş. Farlar ve stop lambaları da bu yenileme sürecinden nasibini almış durumda. Ayrıca Ford, tüketicilere bir F-150 klasiği olarak 6 farklı donanımda 11 adet farklı ön ızgara tasarımı özgürlüğü de sağlıyor. Tüketiciler bu ızgara tasarımlardan herhangi birini seçebiliyor.

Ford F-150'nin iç tasarımı ise 2021'e uygun bir hale getirilmiş. 8 inçlik multimedya ekranı standart hale getirilirken, 12 inçlik yeni bir ekran opsiyonu eklenmiş. Üstelik Ford F-150, artık dijital gösterge paneli desteğine de sahip. Bu panel ise 12,3 inç büyüklüğünde. Klima kumandaları da iç mekana dair yenilenen ögelerden sadece biri.