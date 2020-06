Asi ruh geri döndü: 2021 Ford F-150 tanıtıldı! İşte Ford F-150'nin özellikleri ve fiyatı

Ford F-150 ABD ve Kanada'da çok satan bir pick-up modeliydi. Ford'un satışlarından memnun olduğu otomobil için aklında ise yeni bir plan vardı. O plan Ford F-150'yi 2021'in trendlerine uygun bir şekilde güncellemek üzerineydi. Bu plana dair ilk bilgiler geldiğinde birçok otomobil tutkunu, ki özellikle pick-up severler büyük sevinç yaşadı. Yaşanan sevinç bugün ise yerini meraklı gözlere bıraktı. Zira Ford, 2021 Ford F-150 'in üzerindeki örtüyü kaldırdı.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Hibrit motor teknolojisi artık F-150'ye de güç veriyor. Ford, 2021 F-150'de PowerBoost olarak adlandırılan bir hibrit motor sistemi kullanıyor. Bu motor, 3,5 litrelik çift turbolu bir EcoBoost V6 motoruna ev sahipliği yaparken, 35 kW'lık bir elektrik motor da elektrikli güç için kullanıyor. Ford'un dediğine göre bu durum otomobilin çekme gücünde hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Hibrit motor istemeyenler ise 2.7 ve 3.5 litrelik EcoBoost V6; Atmosferik 5.0 litrelik V8, 3.0 litrelik turbodizel V6 ve 3,3 litrelik V6 motor seçeneklerinden biriyle yola devam edebiliyor. Ford motorların güç ve tork değerlerini ise açıklamış değil.

Ford F-150 yeni F-150'nin kasasında bazı değişiklikler yapmış. Örneğin; Pick-up modelinin kasa kısmına tümleşik bir jeneratör yerleştiren Ford, bu jeneratöre bağladığı 120 Volt'luk ve 240 Volt'luk girişler ile tüketicilerin her türlü prizli cihazı kullanabilmelerine imkan sağlıyor. Ayrıca Ford'un açıklamasına göre over the air denilen güncelleme teknolojisi ile aynı Tesla araçlarda olduğu gibi Ford F-150 de uzaktan güncellemeler alabilecek. Yani araçların bayiye gitmesine gerek kalmayacak.