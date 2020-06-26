Asi ruh geri döndü: 2021 Ford F-150 tanıtıldı! İşte Ford F-150'nin özellikleri ve fiyatı

Ford F-150 ABD ve Kanada'da çok satan bir pick-up modeliydi. Ford'un satışlarından memnun olduğu otomobil için aklında ise yeni bir plan vardı. O plan Ford F-150'yi 2021'in trendlerine uygun bir şekilde güncellemek üzerineydi. Bu plana dair ilk bilgiler geldiğinde birçok otomobil tutkunu, ki özellikle pick-up severler büyük sevinç yaşadı. Yaşanan sevinç bugün ise yerini meraklı gözlere bıraktı. Zira Ford, 2021 Ford F-150'in üzerindeki örtüyü kaldırdı.
Ford F-150 tasarımıyla başlayalım isterseniz. Ford'un yenilenen pick-up'ının tasarımı önceki neslinden çok farklı değil. Genel hatlarıyla önceki neslin izlerini üzerinde taşıyor. Ancak aracın gövde panelleri yenilenmiş. Farlar ve stop lambaları da bu yenileme sürecinden nasibini almış durumda. Ayrıca Ford, tüketicilere bir F-150 klasiği olarak 6 farklı donanımda 11 adet farklı ön ızgara tasarımı özgürlüğü de sağlıyor. Tüketiciler bu ızgara tasarımlardan herhangi birini seçebiliyor.
Ford F-150'nin iç tasarımı ise 2021'e uygun bir hale getirilmiş. 8 inçlik multimedya ekranı standart hale getirilirken, 12 inçlik yeni bir ekran opsiyonu eklenmiş. Üstelik Ford F-150, artık dijital gösterge paneli desteğine de sahip. Bu panel ise 12,3 inç büyüklüğünde. Klima kumandaları da iç mekana dair yenilenen ögelerden sadece biri.
Hibrit motor teknolojisi artık F-150'ye de güç veriyor. Ford, 2021 F-150'de PowerBoost olarak adlandırılan bir hibrit motor sistemi kullanıyor. Bu motor, 3,5 litrelik çift turbolu bir EcoBoost V6 motoruna ev sahipliği yaparken, 35 kW'lık bir elektrik motor da elektrikli güç için kullanıyor. Ford'un dediğine göre bu durum otomobilin çekme gücünde hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Hibrit motor istemeyenler ise 2.7 ve 3.5 litrelik EcoBoost V6; Atmosferik 5.0 litrelik V8, 3.0 litrelik turbodizel V6 ve 3,3 litrelik V6 motor seçeneklerinden biriyle yola devam edebiliyor. Ford motorların güç ve tork değerlerini ise açıklamış değil.
Ford F-150 yeni F-150'nin kasasında bazı değişiklikler yapmış. Örneğin; Pick-up modelinin kasa kısmına tümleşik bir jeneratör yerleştiren Ford, bu jeneratöre bağladığı 120 Volt'luk ve 240 Volt'luk girişler ile tüketicilerin her türlü prizli cihazı kullanabilmelerine imkan sağlıyor. Ayrıca Ford'un açıklamasına göre over the air denilen güncelleme teknolojisi ile aynı Tesla araçlarda olduğu gibi Ford F-150 de uzaktan güncellemeler alabilecek. Yani araçların bayiye gitmesine gerek kalmayacak.
Ford F-150 fiyatına gelelim. Ford F-150 XL, yeni asi ruhlu canavarın baz versiyonu olmayı sürdürecek. Ford'un Ford F-150 XL için istediği ücret ise 30 binden başlıyor ve çeşitli opsiyonlar ile 36 bin dolara kadar çıkıyor. Limited versiyonu ise 68-69 bin dolar arasında bir fiyat ile satışa sunulacak. 2021 Ford F-150, sonbaharda satışa sunulacak. Aracın Türkiye'ye gelmesi ise beklenmiyor.
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