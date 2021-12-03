Aşı Sertifikası Alabilmek İçin Sahte Kol Kullandı

İtalya’da aşı karşıtı bir kişi, Corona virüsü aşısını yapay bir kola yaptırtmaya çalıştı. Biella’da yaşanan olayla ilgili açıklama yapan yetkililer, polisin soruşturma başlattığını belirtti.

Ansa haber ajansına göre, polisin sorguya aldığı, ismi açıklanmayan 50 yaşındaki kişi bir sağlık çalışanı. Aşı olmayı reddettiği için işinden uzaklaştırılan sağlık çalışanının, sahte kolla aşı yapan hemşireyi yanıltmaya çalıştığı belirtiliyor.

İtalya’nın kuzeyindeki Biella’nın Valisi Alberto Cirio, konuyla ilgili açıklamasında, sağlık çalışanının kullandığı protez kolun üzerindeki silikonun gerçek deriye çok benzediğini ancak aşıyı yapan hemşirenin durumdan şüphelenerek kolun tamamını görmeyi talep etmesi üzerine gerçeğin ortaya çıktığını söyledi.

Cirio, “Bu olay aslında tam bir saçmalık ama bir taraftan da çok ciddi bir olaydan bahsediyoruz” dedi.

