Aşı sırası nasıl öğrenilir? 3. doz aşı ne zaman yapılır?

Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca, "Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak" başlığı ile yazılı açıklama yaptı. Bunun ardından 3. doz aşının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

3. DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILIR?

Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada, "mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi." ifadeleri yer aldı. Bu gruptaki kişilerin 60 yaş üzerindeki vatandaşlar, 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar ve başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar olduğu belirtildi.

Bakan Koca tarafından yapılan yazılı açıklamanın devamında "60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı." ifadeleri yer aldı.

AŞI SIRASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Aşı sırası e-Nabız sisteminden veya 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenilebilir.



