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Aşı sırası nasıl öğrenilir? 3. doz aşı ne zaman yapılır?

03.11.2021 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu toplantısı bugün 17.30'da toplandı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısında 3. doz aşıya ilişkin önemli kararlar alındı. Bu kararlar, toplantının ardından Bakan Koca tarafından Twitter üzerinden paylaşıldı. Peki 3. doz aşı ne zaman yapılır? İşte detaylar...

Aşı sırası nasıl öğrenilir? 3. doz aşı ne zaman yapılır?

Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca, "Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak" başlığı ile yazılı açıklama yaptı. Bunun ardından 3. doz aşının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

3. DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILIR?

Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada, "mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi." ifadeleri yer aldı. Bu gruptaki kişilerin 60 yaş üzerindeki vatandaşlar, 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar ve başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar olduğu belirtildi.

Bakan Koca tarafından yapılan yazılı açıklamanın devamında "60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı." ifadeleri yer aldı.

Aşı sırası nasıl öğrenilir? 3. doz aşı ne zaman yapılır?

AŞI SIRASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Aşı sırası e-Nabız sisteminden veya 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenilebilir.


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Fahrettin Koca Aşı
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