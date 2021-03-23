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Aşı sırası ne zaman gelecek? İşte Türkiye'de aşı sırasını hesaplayan site...

23.03.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisi sebebiyle dünya üzerindeki bütün ülkeler beklenmeyen bir krizin etkisi altında kaldı ve herkesin hayatında çok büyük değişiklikler yaşanmaya başladı. Koronavirüs ile yaşamayı öğrenmeyi denerken bir taraftan da dünya çapında aşılama çalışmaları başlatıldı. Türkiye'de de bütün dünyada olduğu gibi milyonlarca kişi koronavirüse karşı aşılandı ve aşılanmaya da devam etmekte. Peki aşı sırası ne zaman gelecek? İşte Türkiye'de aşı sırasını hesaplayan site...

Aşı sırası ne zaman gelecek? İşte Türkiye'de aşı sırasını hesaplayan site...

Covid-19 salgınından sonra dünya genelinde yüzlerce farklı şirket aşı geliştirebilmek için birbirleri ile yarışmaya başladı. Bu şirketlerden bazıları başarılı oldu ve ülkelerin aşılama politikaları içinde kendilerine yer edinmeyi başardı. Türkiye'de de diğer ülkelerde olduğu gibi aşılama çalışmaları devam ediyor. Sinovac firmasının ürettiği aşı, Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirildi ve milyonlarca Türk, koronavirüs aşısı oldu.

AŞI SIRASI NE ZAMAN GELECEK?

Türkiye'deki birçok vatandaş ne zaman aşı sırasının kendisine geleceğini merak ediyor. Türk araştırmacı Doğukan Özdemir ve Dr. Aleksandra Zajac'in ortak çalışması ile Sağlık Bakanlığı verilerini ve açıklanan aşı takvimini canlı olarak takip edebilmek adına bir web sitesi oluşturuldu.

Bu hesaplayıcı yardımı ile merak eden herkes aşı sırasının kendine ne zaman geleceğini ve hatta aşı hakkında merak ettiği diğer soruların yanıtlarını da bulabiliyor. Aşı sırası hesaplayıcısı, Türkiye'de sizden önce COVID aşısı olması muhtemeln olan kişi sayısını hesaplıyor ve böylece tahminen ne zaman aşı olacağınızı öğrenmenize yardımcı oluyor.

Aşı sırası ne zaman gelecek? İşte Türkiye'de aşı sırasını hesaplayan site...

TÜRKİYE'DEKİ AŞI SIRASINI HESAPLAYAN SİTE

Aşı sırası hesaplayıcısı hazırlanırken T.C. Sağlık Bakanlığı'nın aşılama stratejisi verileri ve tahmini aşılama oranları baz alındı.

AŞI SIRASI HESAPLAMA SİTESİ

Aşı sırası ne zaman gelecek? İşte Türkiye'de aşı sırasını hesaplayan site...

TÜRKİYE'DE SIRA KİME NE ZAMAN GELECEK?

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-19 aşısı uygulanacak grupların öncelik sırası belirlendi. Bu sıralama şu şekilde:

1.AŞAMA

  • 1A: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil), tüm (kamu, serbest) eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)

  • 1B: Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar 1C.65 yaş üstü bireyler

2.AŞAMA

  • 2A: Hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler 2B: 50-64 yaş arası bireyler

3.AŞAMA

  • 3A: Kronik hastalığı olan kişiler:

  • halen immünsüpressif tedavi alanlar,

  • metastatik ve/veya kemoterapi/radyoterapi alan kanser hastaları,

  • kornea nakli hariç solid organ nakli,

  • kemik iliği/kök hücre nakli yapılan hastalar,

  • kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar,

  • insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati),

  • insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları,

  • komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği),

  • dekompanse kalp yetmezliği,

  • akut koroner sendrom geçiren hastalar,

  • kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar,

  • serebrovasküler hastalık (inme, kanama) geçiren hastalar.

  • 3B: Diğer gruplar

    • 4.AŞAMA

    • Aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar

    • COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar
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    koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı

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