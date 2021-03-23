Aşı sırası ne zaman gelecek? İşte Türkiye'de aşı sırasını hesaplayan site...

Covid-19 salgınından sonra dünya genelinde yüzlerce farklı şirket aşı geliştirebilmek için birbirleri ile yarışmaya başladı. Bu şirketlerden bazıları başarılı oldu ve ülkelerin aşılama politikaları içinde kendilerine yer edinmeyi başardı. Türkiye'de de diğer ülkelerde olduğu gibi aşılama çalışmaları devam ediyor. Sinovac firmasının ürettiği aşı, Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirildi ve milyonlarca Türk, koronavirüs aşısı oldu.

AŞI SIRASI NE ZAMAN GELECEK?

Türkiye'deki birçok vatandaş ne zaman aşı sırasının kendisine geleceğini merak ediyor. Türk araştırmacı Doğukan Özdemir ve Dr. Aleksandra Zajac'in ortak çalışması ile Sağlık Bakanlığı verilerini ve açıklanan aşı takvimini canlı olarak takip edebilmek adına bir web sitesi oluşturuldu.

Bu hesaplayıcı yardımı ile merak eden herkes aşı sırasının kendine ne zaman geleceğini ve hatta aşı hakkında merak ettiği diğer soruların yanıtlarını da bulabiliyor. Aşı sırası hesaplayıcısı, Türkiye'de sizden önce COVID aşısı olması muhtemeln olan kişi sayısını hesaplıyor ve böylece tahminen ne zaman aşı olacağınızı öğrenmenize yardımcı oluyor.