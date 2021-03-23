Aşı sırası ne zaman gelecek? İşte Türkiye'de aşı sırasını hesaplayan site...

Covid-19 salgınından sonra dünya genelinde yüzlerce farklı şirket aşı geliştirebilmek için birbirleri ile yarışmaya başladı. Bu şirketlerden bazıları başarılı oldu ve ülkelerin aşılama politikaları içinde kendilerine yer edinmeyi başardı. Türkiye'de de diğer ülkelerde olduğu gibi aşılama çalışmaları devam ediyor. Sinovac firmasının ürettiği aşı, Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirildi ve milyonlarca Türk, koronavirüs aşısı oldu.
Türkiye'deki birçok vatandaş ne zaman aşı sırasının kendisine geleceğini merak ediyor. Türk araştırmacı Doğukan Özdemir ve Dr. Aleksandra Zajac'in ortak çalışması ile Sağlık Bakanlığı verilerini ve açıklanan aşı takvimini canlı olarak takip edebilmek adına bir web sitesi oluşturuldu.
Bu hesaplayıcı yardımı ile merak eden herkes aşı sırasının kendine ne zaman geleceğini ve hatta aşı hakkında merak ettiği diğer soruların yanıtlarını da bulabiliyor. Aşı sırası hesaplayıcısı, Türkiye'de sizden önce COVID aşısı olması muhtemeln olan kişi sayısını hesaplıyor ve böylece tahminen ne zaman aşı olacağınızı öğrenmenize yardımcı oluyor.
Aşı sırası hesaplayıcısı hazırlanırken T.C. Sağlık Bakanlığı'nın aşılama stratejisi verileri ve tahmini aşılama oranları baz alındı.
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-19 aşısı uygulanacak grupların öncelik sırası belirlendi. Bu sıralama şu şekilde:
1.AŞAMA
1A: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil), tüm (kamu, serbest) eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)
2.AŞAMA
3.AŞAMA
3A: Kronik hastalığı olan kişiler:
halen immünsüpressif tedavi alanlar,
metastatik ve/veya kemoterapi/radyoterapi alan kanser hastaları,
kornea nakli hariç solid organ nakli,
kemik iliği/kök hücre nakli yapılan hastalar,
kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar,
insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati),
insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları,
komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği),
dekompanse kalp yetmezliği,
akut koroner sendrom geçiren hastalar,
kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar,
serebrovasküler hastalık (inme, kanama) geçiren hastalar.
4.AŞAMA
Aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar