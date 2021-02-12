Aşı sırasını ihlal edenlerin cezalandırılması isteniyor

Hasta hakları savunucuları, aşı sırasını ihlal edenlerin cezalandırılmasını istiyor.Alman haber ajansı dpa'nın yaptığı araştırmada, Almanya'nın en az dokuz eyaletinde sırası gelmemesine rağmen aşı yaptıranlar olduğu belirlendi. Sırası gelmeden aşı olanlar arasında bazı yerel politikacılar, din adamları, itfaiye görevlileri ve emniyet çalışanı gibi kişiler bulunuyor. Aşı sırasının ihlal edilmesinin ise günün sonunda artan aşıların heba olmaması için kullanılmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Almanya'da kullanılan BionTech-Pfizer aşısını kullanıma hazırlamak için önce seyreltilmesi gerekiyor, ancak -70 derecede saklanan aşıların seyreltildikten sonra birkaç saat içinde kullanılması gerekiyor. Aşı randevularını iptal eden kişiler olduğunda günün sonunda zaman zaman aşı dozlarının arttığı belirtiliyor. Artan aşıların nasıl kullanılacağına dair bir düzenleme bulunmaması nedeniyle de sıra ihlalinin yaşandığına dikkat çekiliyor.

Sırayı ihlal edenlere ceza talebi

Basına yansıyan haberlerin ardından aşı düzenlemesinin gözden geçirilmesini isteyen Hasta Haklarını Koruma Vakfı, aşı sırasını ihlal edenlerin cezaya tabi tutulması çağrısında bulundu. Bu tür vakaları giderek daha fazla duyduklarını söyleyen vakfın yönetim kurulu üyesi Eugen Brysch, aşıların adil bir şekilde dağıltılması gerektiğine dikkat çekti. Brysch daha önce de düzenlemeye aykırılıklar yaşandığını belirterek "(Sağlık Bakanı) Jens Spahn'ın kendi hazırladığı düzenlemenin ihlal edilmesine karşı neden şimdiye kadar bir yaptırım öngörmediğini anlamıyorum" şeklinde konuştu.