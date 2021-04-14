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Aşı sonrası antikor ne zaman oluşur? Hangi aşı ne kadar koruyor?

14.04.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Filiz Kaya, koronavirüs aşısı yaptıran kişilere uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Filiz Kaya, “Sinovac aşısında ikinci doz yapıldıktan sonra yaklaşık 3 hafta sonra antikor seviyelerinin etkin seviyeye ulaştığını söyleyebiliyoruz. Yani aşının etkilerini görebilmemiz için 3 hafta beklememiz gerekiyor” dedi. Peki, Aşı sonrası antikor ne zaman oluşur? Hangi aşı ne kadar koruyor?

Aşı sonrası antikor ne zaman oluşur? Hangi aşı ne kadar koruyor?

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 PCR Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Filiz Kaya, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı yaptırdıktan sonra etkili bağışıklık ve antikor oluşması için mutlaka belirli sürenin geçmesi gerektiğini söyledi. Kaya, "Sinovac aşısında ikinci dozu yaptırdıktan yaklaşık 3 hafta sonra antikor seviyelerinin etkin seviyeye ulaştığını söyleyebiliyoruz. Yani 3 hafta beklememiz gerekiyor" dedi.

AŞI SONRASI ANTİKOR NE ZAMAN OLUŞUR?

Prof. Dr. Kaya, "Aşı yaptırdıktan sonra etkili bir bağışıklık ve antikor oluşması için mutlaka belirli bir sürenin geçmiş olması gerekiyor. Ülkemizde ilk Sinovac aşısı uygulandı. Bu aşının etkin bir hale gelmesi için iki doz şeklinde uygulanması gerekiyor. Birinci doz aşı olduktan sonra ikinci doz aşı uygulanıyor. Bu ikinci doz aşıyı yaptırdıktan yaklaşık 3 hafta sonra antikor seviyelerinin etkin bir seviyeye ulaştığını söyleyebiliyoruz. Yani iki aşı arasında tek bir aşı yaptırdıktan sonra koruyuculuk beklemiyoruz. İkinci doz aşıdan sonra antikor yanıtı aslında hemen ulaşmaya başlıyor; ama bu yanıtın yeterli düzeye ulaşması ancak 3’üncü haftadan sonra oluyor. Yani 3 hafta beklememiz gerekiyor" dedi.

Aşı sonrası antikor ne zaman oluşur? Hangi aşı ne kadar koruyor? v

İKİ DOZ ARASINDA VİRÜSE YAKALANANLAR VAR

Kaya, birinci ve ikinci aşı arasında virüs kapan vakalara rastladıklarını belirterek, "Birinci aşıyı yaptırdıktan sonra pozitif olanlar hatta ikinci aşıyı yaptırdıktan sonra da sağlık çalışanları arasında da tekrardan pozitifleşen vakalarımız oluyor ama tekrardan yakalanan hastaların hastalığı ağır geçirip geçirmeme ihtimalleri ile ilgili şu anda açıkçası net veriler yok elimizde. Temel olarak bakarsak bu aşılar vücudumuzun virüsü tanımasını sağlıyor. Aşı sonrası oluşan bağışıklığın düzeyinin ve bu bağışıklığın ne kadar süreyle devam ettiğinin net verileri henüz elimizde yok. Bu yüzden aşı yaptırmış olsak bile mutlaka hiç hastalanmamışız, hiç aşı olmamışız gibi kişisel koruyucu önlemlerimize tamamen dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

POZİTİFLİK ORANI İKİYE KATLANDI

Prof. Dr. Kaya, şubat ayında hastaneye gelen hastaların çok azaldığını; ama şu anda arttığına dikkat çekerek, "Mart ayından bazı kısıtlamaların kaldırılması ve okulların, restoranların açılması gibi insan hareketliliğini artıran faktörler nedeniyle hem test sayılarında hem de pozitiflik oranlarında her geçen gün bir artış görüyoruz. Mart ayı itibarıyla hastanemiz laboratuvarında yaptığımız test sayısı, şubat ayına oranla yaklaşık 5 katına çıktı. Pozitiflik oranlarımız da 2 katına çıktı ve maalesef bu artış devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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