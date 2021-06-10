‘’Aşı Sonrası Genç Erkeklerde Kalp İltihabı Beklenenden Yüksek’’

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkede 16 ile 24 yaş arası erkeklerde, ikinci doz elçi RNA COVID-19 aşılarından sonra beklenenden daha yüksek sayıda kalp kası iltihabı vakası olduğunu açıkladı.

CDC, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) danışma kurulu için hazırladığı sunumda, iki aşı güvenliği izleme sisteminden elde edilen verileri paylaştı. Elde edilen sınırlı verilere göre hastaların en az yüzde 81'i tam olarak iyileşti.

FDA'in Aşı ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Kurulu, Corona virüsü aşılarının 6 aylık çocuklarda kullanımını tartışmak üzere bir toplantı düzenledi.

CDC, Pfizer/BioNTech veya Moderna aşılarını yaptırdıktan sonra VAERS (Aşı Yan Etki Raporlama Sistemi) veri tabanına bildirilen miyokardit veya perikardit vakalarının yarısından fazlasının 12 ile 24 yaşları arasında olduğunu kaydetti. Bu yaş grubu, uygulanan aşı dozlarının yüzde 9'undan daha azını oluşturdu.

FDA kuruluna bilgi veren CDC'nin Aşı Güvenliği Dairesi Direktör Yardımcısı Dr. Tom Shimabukuro, "Ortada açıkça bir dengesizlik var" dedi.