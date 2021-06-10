‘’Aşı Sonrası Genç Erkeklerde Kalp İltihabı Beklenenden Yüksek’’

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkede 16 ile 24 yaş arası erkeklerde, ikinci doz elçi RNA COVID-19 aşılarından sonra beklenenden daha yüksek sayıda kalp kası iltihabı vakası olduğunu açıkladı.
CDC, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) danışma kurulu için hazırladığı sunumda, iki aşı güvenliği izleme sisteminden elde edilen verileri paylaştı. Elde edilen sınırlı verilere göre hastaların en az yüzde 81'i tam olarak iyileşti.
FDA'in Aşı ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Kurulu, Corona virüsü aşılarının 6 aylık çocuklarda kullanımını tartışmak üzere bir toplantı düzenledi.
CDC, Pfizer/BioNTech veya Moderna aşılarını yaptırdıktan sonra VAERS (Aşı Yan Etki Raporlama Sistemi) veri tabanına bildirilen miyokardit veya perikardit vakalarının yarısından fazlasının 12 ile 24 yaşları arasında olduğunu kaydetti. Bu yaş grubu, uygulanan aşı dozlarının yüzde 9'undan daha azını oluşturdu.
FDA kuruluna bilgi veren CDC'nin Aşı Güvenliği Dairesi Direktör Yardımcısı Dr. Tom Shimabukuro, "Ortada açıkça bir dengesizlik var" dedi.
Dr. Shimabukuro, başka bir güvenlik izleme sistemi olan Aşı Güvenliği Veri Ağı’nın da elçi RNA aşılarının ilk dozundan sonra gözlenen oran ile karşılaştırıldığında, ikinci dozdan sonra 16 ila 39 yaşındakilerde kalp iltihabı görülme sıklığının arttığını söyledi.
CDC'nin aşı güvenliği grubu geçen ay yaptığı açıklamada, Corona aşısı yapılan "nispeten az" sayıda kişide kalp iltihabı durumlarını araştırdıklarını açıklamıştı.
CDC o dönemde yaptığı açıklamada, vakaların ağırlıklı olarak ergenlerde ve genç yetişkinlerde görüldüğünü ve genellikle aşı olduktan sonraki dört gün içinde meydana geldiğini bildirmişti. Merkez, durumun erkeklerde daha sık görüldüğünü ve vakaların çoğunun hafif göründüğünü, ancak yetkililerin hastaları takip ettiğini kaydetmişti.
CDC, soruşturmasını FDA ile birlikte yürütüyor. FDA geçen ay 12 ile 15 yaş arasındakiler için Pfizer/BioNTech aşısına izin vermişti.
İsrail Sağlık Bakanlığı geçen hafta, daha çok Pfizer'ın Corona virüsü aşısını olan genç erkeklerde az sayıda miyokardit vakasına rastlandığını bildirmişti
CDC, kanıtları daha fazla incelemek ve elçi RNA aşılarına bağlı miyokardit riskini değerlendirmek üzere gelecek hafta Aşı Uygulamaları Danışma Kurulu’nu toplayacağını açıkladı.
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