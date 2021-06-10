HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. ‘’Aşı Sonrası Genç Erkeklerde Kalp İltihabı Beklenenden Yüksek’’

‘’Aşı Sonrası Genç Erkeklerde Kalp İltihabı Beklenenden Yüksek’’

10.06.2021 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CDC, ülkede 16 ile 24 yaş arası erkeklerde, ikinci doz elçi RNA COVID-19 aşılarından sonra beklenenden daha yüksek sayıda kalp kası iltihabı vakası olduğunu açıkladı

‘’Aşı Sonrası Genç Erkeklerde Kalp İltihabı Beklenenden Yüksek’’

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkede 16 ile 24 yaş arası erkeklerde, ikinci doz elçi RNA COVID-19 aşılarından sonra beklenenden daha yüksek sayıda kalp kası iltihabı vakası olduğunu açıkladı.

CDC, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) danışma kurulu için hazırladığı sunumda, iki aşı güvenliği izleme sisteminden elde edilen verileri paylaştı. Elde edilen sınırlı verilere göre hastaların en az yüzde 81'i tam olarak iyileşti.

FDA'in Aşı ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Kurulu, Corona virüsü aşılarının 6 aylık çocuklarda kullanımını tartışmak üzere bir toplantı düzenledi.

CDC, Pfizer/BioNTech veya Moderna aşılarını yaptırdıktan sonra VAERS (Aşı Yan Etki Raporlama Sistemi) veri tabanına bildirilen miyokardit veya perikardit vakalarının yarısından fazlasının 12 ile 24 yaşları arasında olduğunu kaydetti. Bu yaş grubu, uygulanan aşı dozlarının yüzde 9'undan daha azını oluşturdu.

FDA kuruluna bilgi veren CDC'nin Aşı Güvenliği Dairesi Direktör Yardımcısı Dr. Tom Shimabukuro, "Ortada açıkça bir dengesizlik var" dedi.

Dr. Shimabukuro, başka bir güvenlik izleme sistemi olan Aşı Güvenliği Veri Ağı’nın da elçi RNA aşılarının ilk dozundan sonra gözlenen oran ile karşılaştırıldığında, ikinci dozdan sonra 16 ila 39 yaşındakilerde kalp iltihabı görülme sıklığının arttığını söyledi.

CDC'nin aşı güvenliği grubu geçen ay yaptığı açıklamada, Corona aşısı yapılan "nispeten az" sayıda kişide kalp iltihabı durumlarını araştırdıklarını açıklamıştı.

CDC o dönemde yaptığı açıklamada, vakaların ağırlıklı olarak ergenlerde ve genç yetişkinlerde görüldüğünü ve genellikle aşı olduktan sonraki dört gün içinde meydana geldiğini bildirmişti. Merkez, durumun erkeklerde daha sık görüldüğünü ve vakaların çoğunun hafif göründüğünü, ancak yetkililerin hastaları takip ettiğini kaydetmişti.

CDC, soruşturmasını FDA ile birlikte yürütüyor. FDA geçen ay 12 ile 15 yaş arasındakiler için Pfizer/BioNTech aşısına izin vermişti.

İsrail Sağlık Bakanlığı geçen hafta, daha çok Pfizer'ın Corona virüsü aşısını olan genç erkeklerde az sayıda miyokardit vakasına rastlandığını bildirmişti

CDC, kanıtları daha fazla incelemek ve elçi RNA aşılarına bağlı miyokardit riskini değerlendirmek üzere gelecek hafta Aşı Uygulamaları Danışma Kurulu’nu toplayacağını açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünlerSıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünler
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Cinselliği de etkiliyor! Koku alamıyorsanız dikkatCinselliği de etkiliyor! Koku alamıyorsanız dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Üzücü haber! Yeniden kansere yakalandı

Üzücü haber! Yeniden kansere yakalandı

Danıştay, Andımız kararının gerekçesini açıkladı

Danıştay, Andımız kararının gerekçesini açıkladı

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Bakan Varank duyurdu! Ağrı'da altın ve gümüş rezervi bulundu

Bakan Varank duyurdu! Ağrı'da altın ve gümüş rezervi bulundu

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya iki grup daha dahil edildi

Bakan Koca duyurdu: Aşılamaya iki grup daha dahil edildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kaçırdı, tecavüz etti, öldürdü

Kaçırdı, tecavüz etti, öldürdü

İddialar gündem olmuştu! Engin Sigorta'dan açıklama geldi

İddialar gündem olmuştu! Engin Sigorta'dan açıklama geldi

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

7 ilde müsilaj seferberliği! Bakan Kurum: Marmara'yı 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.