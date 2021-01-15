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Aşı Stoğu Tükenen New York Randevuları İptal Ediyor

15.01.2021 23:06 | Son Güncelleme:
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Aşı Stoğu Tükenen New York Randevuları İptal Ediyor

40 binden fazla kişinin Corona virüsü salgını nedeniyle yaşamını yitirdiği New York eyaletinde aşı sıkıntısı baş gösterdi. New York Valisi Andrew Cuomo, ellerindeki aşı stokunun yüzde 74’ünü eyalet genelinde dağıttıklarını, yaşanan aşı sıkıntısının nedeninin Trump yönetimi olduğunu öne sürdü

40 binden fazla kişinin Corona virüsü salgını nedeniyle yaşamını yitirdiği New York eyaletinde aşı sıkıntısı baş gösterdi. New York Valisi Andrew Cuomo, ellerindeki aşı stokunun yüzde 74’ünü eyalet genelinde dağıttıklarını belirterek, yaşanan aşı sıkıntısının nedeninin Trump yönetimi olduğunu öne sürdü.

New York şehrinin Belediye Başkanı Bill de Blasio da kentte aşı stoklarının eridiğini, acil tedarik yapılmazsa gelecek hafta randevuların iptal edileceğini açıkladı. Başkan De Blasio, “Bu hızla gidersek, önümüzdeki hafta New York'ta yapılacak herhangi tek bir doz aşı kalmayacak. Ciddi bir sayıda aşı tedarik edemezsek randevu sistemini de dondurmamız gerekecek” dedi.

Hastaneler ve aşı merkezleri randevuları iptal ediyor

New York’un birçok bölgesindeki merkezlerde Corona virüsü aşı yapılmadığı belirtiliyor. Mega aşı merkezi olarak belirlenen, günde en az 7 bin kişiye aşı yapılan konferans ve fuar merkezi Javit Center’da ise randevu almak isteyen kişilerin sistem arızasıyla karşılaştığı belirtiliyor. Kentteki birçok hastanede ise ellerinde aşı kalmadığı için gelecek hafta için randevu verilemediği belirtiliyor.

NYU Langone Sağlık Merkezi, gelecek hafta için gerekli aşı dozlarının henüz tahsis edilmediğini belirterek randevuları iptal ettiğini açıkladı. Mount Sinai Hastanesi de aşı tedarikindeki yetersizlikler nedeniyle Cuma gününden Salı gününe kadar mevcut aşı randevularını iptal etmek zorunda kaldıklarını bildirdi.

“Yaşanan aşı sıkıntısı New Yorklular için hayal kırıklığı ve endişe”

New York Valisi Cuomo, eyalet genelinde şimdiye kadar gönderilen aşıların yüzde 74’ünün dağıtıldığını, aşı yapma kapasitelerinin oldukça yüksek olduğunu ancak federal hükümetin yeterince aşı tahsis edememesi yüzünden aşı sıkıntısının yaşandığı söyledi. Vali Cuomo, Trump yönetiminin ülkede salgını en zor şekilde yaşayan New York’a kayıtsız kalmayı sürdürdüğünü ifade etti. Vali Cuomo, New York’un salgınla savaşında cephanelerinin aşı olduğunu kaydetti.

Cuomo, federal hükümetin geçen hafta, kapsamın genişletilerek milyonlarca kişiye daha aşı yapılması çağrısında bulunduğunu ancak tedarikte bir artış sağlamadığını belirterek, ”Yaşananlar New Yorklular için bir baş ağrısı, hayal kırıklığı, gerginlik ve endişe” dedi; öncelik grubundaki birçok New Yorklu’nun, merkezleri telefonla aradıklarını, randevu sistemini kontrol ettiklerini ancak aşı olamadıklarını ifade etti. Vali Cuomo, federal yönetimden haftada 300 bin doz aşının geldiği eyaletin daha fazla aşı talebine rağmen, gönderilen sayının artacağına 250 bin doza indiğini belirtti.

Aşı şirketleriyle doğrudan temas çözüm olmadı

Vali Cuomo, eyalete daha fazla doz aşı sağlamak için şirketlerle doğrudan temasa geçtiğini ancak federal hükümetin aşı arzını kontrol ettiği için bu girişiminin işe yaramadığını belirtti.

Vali Cuomo, 7,2 milyon kişinin öncelikli olarak aşı olmasının planlandığını belirterek, “Kimi uzmanlara göre bu hızla gidersek ilk etap aşıları tamamlamamız için en az altı gerek. Bazılarına göre ise 9 ay, bazılarına göre 12 ay. Çok yavaş gidiyoruz” dedi.

Andrew Cuomo, New York’un ekonomisinin yeniden canlanması için bir an önce anında test uygulamasına geçme planları çerçevesinde aralarında test firmalarının da olduğu birçok şirketle çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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