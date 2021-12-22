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Aşı tartışmaları aileleri de böldü

22.12.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da bir anket, yüzde 71'lik kesimin başta aşı olmak üzere aile fertleriyle korona konusunda tartışma yaşadığını ortaya koydu.

Aşı tartışmaları aileleri de böldü

Psikologlar Noel dönemi öncesinde hoşgörü ve saygı uyarısı yapıyor.Almanya'da hükümetin korona kısıtlamalarıve özellikle yeni yılda getirilmesi planlanan aşı zorunluluğu toplumda kutuplaşmaya yol açarken aileleri de ikiye bölmüş durumda.

Sağlık sigorta kuruluşu KKH'nın Forsa araştırma şirketine yaptırdığı ankete göre Almanya'da vatandaşların yüzde 71'i korona nedeniyle en az bir kez aile fertleriyle tartışma yaşadığını belirtirken yüzde 56'lık kesim konunun defalarca tartışmaya yol açtığını dile getirdi.

13-15 Aralık tarihleri arasında ülke çapında 18-70 yaş grubundaki 1001 kişiyle yapılan ankete göre koronavirüs aşısı en büyük tartışma potansiyeli taşıyan konu. Ankete katılan ve korona ile ilgili aile fertleriyle tartışma yaşadığını belirtenlerin yüzde 85'i, tartışmanın aşı zorunluluğu ve aşı olmayanlar konusunda patlak verdiğini belirtti.

Koronaya karşı kullanımdaki aşıların etkililiği ve yan etkileri de yüzde 64'lük oranla en hararetli tartışma konularından biri. Almanya'da kişileri aşılılar, iyileşenler ve aşısızlar olarak ayıran ve bazılarına bazı durumlarda ek test zorunluluğu getiren yürürlükteki temas kısıtlamaları da tartışmaların yüzde 59'unu oluşturuyor. Ankete göre tartışmaların yüzde 31'i çocukların aşılanması ve yüzde 18'i aşılama sıralamasıyla ilgili yaşanıyor.

Uzmanlardan tavsiyeler

Almanya'da ailelerin Noel nedeniyle bir araya geldiği dönemde korona tartışmalarının bu özel günü olumsuz etkilememesi için psikologlar uyarıyor. Alman Psikoterapistler Birliği'nden (DPtV) Kristina Schütz, pandemi nedeniyle herkesin gergin olduğuna işaret ederek Noel'de akrabalar arasında büyük tartışmalar yaşanmasının önüne geçmek için buluşma öncesinde konunun istişare edilmesini ve uzlaşı yolları bulunmasını tavsiye ediyor.

Özellikle daha fazla güvenliğe ihtiyaç duyan yaşlıların isteklerinin göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret eden Schütz, "Televizyon reklamlarında gördüğümüz tam uyum içindeki mükemmel Noel gerçekçi değil. Tartışma potansiyeli taşıyan konuları gündeme getirmeyin, abartılı beklentiler içine girmeyin" uyarısı yapıyor.

"Hastalıklara yol açabilir" uyarısı

Doktor Aileen Könitz de karşılıklı hoşgörü ve saygının önemine işaret ederek "En önemlisi, diğerlerinin davranışları ve endişelerine anlayış göstermek" diyor. İnsanın en yakınındaki insanlarla sert tartışmalara girmesinin, özellikle de tartışmanın uzun bir zamana yayıldığı durumlarda olumsuz stres yaratıp hastalıklara yol açabileceği uyarısı yapan Könitz, bunun sonucunda baş ve sırt ağrıları oluşabileceğini belirtiyor.

Anketi yaptıran sağlık sigorta kuruluşu KKH da söz konusu stres durumunun bitkinlik halinden sindirim sistemi ve kalp-dolaşım rahatsızlıklarına çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini kaydediyor.

Pandemi döneminin zorlukları psikolojik rahatsızlıklara yol açıp iyileşmiş hastalıkları da tetikleyebiliyor. Psikoterapist Schütz, "Aşılanma insanlara bir süreliğine hareket alanı sağladı. Yeni Omicron varyantı ise ilişkilerde belirsizlik, korku ve çatışmaları şimdi yeniden artırıyor" tespitinde bulunuyor.

dpa/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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