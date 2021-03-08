HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aşı taşıyan araç motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

Aşı taşıyan araç motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

08.03.2021 14:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da korona virüs aşısı taşıdığı belirtilen hafif ticari aracın motosiklet ile çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Samsun Büyükşehir Belediyesi önünde meydana geldi.

Samsun’da korona virüs aşısı taşıdığı belirtilen hafif ticari aracın motosiklet ile çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Samsun Büyükşehir Belediyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sağlık Müdürlüğüne ait korona virüs aşısı taşıdığı belirtilen Ercan K. idaresindeki 55 LJ 347 hafif ticari araç ile Seyit C. yönetimindeki 05 AAV 145 motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamile olduğu ileri sürülen kadının karnından yaklaşık 1 kilo bonzai çıktıHamile olduğu ileri sürülen kadının karnından yaklaşık 1 kilo bonzai çıktı
İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar! Uçağa polis çağrıldıİstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar! Uçağa polis çağrıldı
Sübhaneke duasının okunuşu ve anlamıSübhaneke duasının okunuşu ve anlamı

En Çok Okunan Haberler

Kadınlar Günü paylaşımı olay oldu! Sert tepki

Kadınlar Günü paylaşımı olay oldu! Sert tepki

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

Küvet pozuyla bu sefer şaşırttı

Küvet pozuyla bu sefer şaşırttı

Bakanlık duyurdu! Karantina şartları değişti

Bakanlık duyurdu! Karantina şartları değişti

Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı

Sarı illerde kırmızı kural! Lokal kararlar alınabilecek

Sarı illerde kırmızı kural! Lokal kararlar alınabilecek

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

Miraç Kandilinin anlamı | Miraç kandilinde ne oldu?

Miraç Kandilinin anlamı

8 Mart'ta utandıran görüntü! Ankara'da sokak ortasında kadına şiddet kamerada

8 Mart'ta utandıran görüntü! Sokak ortasında tekme tokat dövdü

DEAŞ’ın sözde eğitim bakan yardımcısından kan donduran itiraflar

DEAŞ’ın sözde eğitim bakan yardımcısından kan donduran itiraflar

Rus yolcular maske takmadı, uçağa polis çağrıldı

İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar! Uçağa polis çağrıldı

Atlı kadın polisler, kadınlara karanfil dağıttı

Onları gören şaşkınlığını gizleyemedi

Samsun'da tutuklanan İbrahim Zarap'ın eski eşini daha önce de bıçakla yaraladığı ortaya çıktı

Samsun'daki vahşette yeni detaylar ortaya çıktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.