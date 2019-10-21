Aşı tedavisi gören kanser hastalarına probiyotik uyarısı

FATİH GÖKMEN - Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, kanser dahil birçok alanda faydalı olduğu düşünülen probiyotiklerin, kanser hastalarındaki aşı tedavisini olumsuz etkilediğinin ortaya çıktığını söyledi.

Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, probiyotiklerin sindirim sisteminde yer alan, vücuda faydalı bakterileri temsil ettiğini belirtti.

Gereksiz antibiyotik kullanımı ve beslenme alışkanlıklarının bozulması gibi durumların insan vücudunda faydalı bakterilerin azalmasına sebep olduğunu dile getiren Coşkun, "Bu bakterilerin azalması birçok sağlık problemiyle ilişkili. Bu azalan faydalı bakterilerin ticari ürünler kullanılarak artırılması konusu günümüzün popüler alanı." dedi.

Coşkun, probiyotiklerin birçok hastalıkta etkisinin araştırıldığını, ruh sağlığı, enerji sistemi, endokrin sistemi ve kanserle ilgili de araştırmalar yapıldığını ifade etti.

Kanserle ilgili üç alanda probiyotiklerin etkisinin araştırıldığını anlatan Coşkun, şöyle devam etti: