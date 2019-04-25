EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak, "Bilgi çağı ve internet bizim için çok önemli. Ancak orada o kadar çok kirli bilgi var ki, doğruyla yanlışı ayırmazsak bu kötü sonuçlara yol açabiliyor. Bu aşı tereddüdü bilgi yokluğundan ve bilmemekten ortaya çıkıyor." dedi.

Edirne Sağlık Müdürlüğü, Aşı Haftası etkinlikleri kapsamında "Aşı Tereddüdü" konulu konferans düzenledi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleşen konferansta konuşan Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak, aşılama çalışmalarıyla geçmiş yıllarda ölümlere neden olan birçok hastalığını ortadan kalktığını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2019 yılında açıkladığı on tehditten ikisinin aşı ile ilgili olduğunu açıkladığını dile getiren Prof. Dr. Eskiocak, "Biri grip salgını. Diğeri ise aşı tereddüdü. Bilgi çağı ve internet bizim için çok önemli. Ancak orada o kadar çok kirli bilgi var ki, doğruyla yanlışı ayırmazsak bu kötü sonuçlara yol açabiliyor. Bu aşı tereddüdü bilgi yokluğundan ve bilmemekten ortaya çıkıyor. 'Yarım doktor candan yarım imam dinden eder' denir." ifadelerini kullandı.