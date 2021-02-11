Aşı: Türkiye'de aşılama süreci hangi aşamada, kime ne zaman sıra gelecek, öncelik durumu nasıl sorgulanıyor?

Çin'den satın alınan inaktif koronavirüs aşısının 10 milyon dozluk sevkiyatının 3,5 milyon dozluk ikinci bölümü Türkiye'ye ulaştı. Aşılar, aktif ısı kontrollü konteynerler ile gümrük işlemlerinin yapılması için depolara alındı. Çin'den sipariş edilen aşıların 3 milyon doz olan ilk partisi 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye gelmiş ve 14 Ocak'ta sağlık çalışanları aşılanmaya başlamıştı. İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının 6,5 milyon dozluk ilk bölümü de 25 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti. CoronaVac bugüne kadar sağlık çalışanlarına, huzurevleri ve bakımevlerindekilere; sırasıyla 90, 85, 80 ve 75 yaş üzerindekilere ve eczane çalışanlarına yapıldı. Türkiye'de Covid salgınıyla mücadele amacıyla yürütülen aşılama programı kapsamında bugünlerde 70 yaş ve üzerindeki kişiler aşılanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Şubat'tan itibaren "65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabileceklerini" duyurdu. https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1359896502383104002

25 Ocak'tan itibaren Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşı uygulamasını il bazında paylaşmaya başladı. Bakanlığın internet sitesinde, Türkiye'de kaç kişiye aşı yapıldığı görülebiliyor. 11 Şubat itibariyle bu sayı 2.889.715'e ulaştı. Covid aşıları: Hangi ülke, kaç kişiyi aşıladı?

Sırbistan: Avrupa'da aşı kampanyasındaki başarısıyla dikkat çeken ülke Hangi gruplara, ne zaman aşı yapılacak? 1. AŞAMA: Belirlenen öncelik sıralamasına göre, 1. Aşama'da ilk olarak sağlık çalışanları, bakım evlerinde kalanlar ve 65 yaş üstü bireyler var. 1. Aşama'nın C grubunu oluşturan 65 yaş üstü bireyler, yaş aralığına göre sıralanacak. 85 yaş üstü kişilerden başlayan sıralama, beşer yaş arayla genişleyecek ve son olarak 65-69 yaş arasındaki bireylerle 1. Aşama sona erecek. 2. AŞAMA: 2. Aşama'da öncelikli sektörler ile 50-64 yaş aralığında bireylerin aşılanmasına başlanacak. Öncelikli sektörler arasında, gıda sektörü, eğitim sektörü ve taşımacılık da bulunuyor. Dolayısıyla öğretmenlerin ve marketlerde çalışanların aşılanmasının bu aşamada gerçekleşmesi bekleniyor. 3. AŞAMA: 3. Aşama'da, yaş aralığından bağımsız olarak kronik hastalığı bulunan kişilere aşı yapılacak. 18 yaş üstü bireylerin tamamına da 3. Aşama'nın B grubunda aşı yapılacak.

4. AŞAMA: 4. Aşama'da ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlara aşı yapılacak. Adım adım aşı randevusu Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı "Nasıl aşı olurum?" rehberine göre, Covid-19 aşısını olmak için ilk olarak e-Nabız hesabına giriş yapmak gerekiyor. Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına Covid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği ekledi. Burada "Covid-19 Aşı Durumu" menüsüne tıklandığında, aşı öncelik durumu görülebiliyor. Mobil uygulama kullanmayan veya internete sahip olmayan kişilerin kısa mesaj (SMS) yöntemiyle de aşı öncelik durumu sorgulanabiliyor. Aralarında boşluk bırakarak, "AŞI", T.C. Kimlik Numarası ve kişinin kimlik seri numarasının son 4 hanesini 2023'e SMS olarak göndermek gerekiyor. Öncelikli gruplar arasında yer alanların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasıyla randevu alması gerekiyor. MHRS ile hem aile hekiminden, hem de kamu, özel ve üniversite hastanelerinden aşı randevusu alınabiliyor. Randevu bilgileri kısa mesaj (SMS) ile kişinin cep telefonuna gönderiliyor.