Aşı: Türkiye'de kullanılan Çin aşısı CoronaVac hakkında neler biliniyor?

Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısına Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun acil kullanım onayı vermesi ardından aşılama programı başlatıldı. Sağlık Bakanlığı aile ve sağlık merkezleri ile tüm hastanelerde aşı hizmeti verileceğini açıklarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri de canlı yayında aşılarını oldular. Peki Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş verdiği CoronaVac aşısı hakkında neler biliniyor?

CoronaVac nasıl bir teknoloji ile üretildi?

Pekin merkezli Sinovac ilaç şirketi tarafından üretilen CoronaVac eski bir aşı üretim tekniği olan inaktif virus yöntemi ile üretildi.Eski bir yöntem olan inaktif virüs tekniğinde, enfekte etme özelliğini yitirmiş virüsün enjekte edilmesi suretiyle, vücudun hastalığa bağışıklık kazanması hedefleniyor.Bu teknik şu anda dünyada yaygın olarak kullanılan su çiçeği gibi bir çok aşının üretiminde kullanılıyor. Öne çıkan diğer koronavirüs aşıları Moderna ve BioNTech ise yeni bir yöntem olan mRNA tekniğiyle üretildi. Bu aşılar koronavirüsün laboratuvarda üretilen genetik kodunun kısmen vücuda enjekte edilmesi yoluyla bağışıklık yaratılıyor. Bu aşılar kolaylıkla yüksek sayılarda üretilebilirken, eski teknoloji kullanılan CoronaVac'ın üretimi için tavuk yumurtası kullanılması gerekiyor.