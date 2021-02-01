Aşı: Türkiye'de yapılan CoronaVac aşısının Brezilya'daki testlere göre etkinlik oranı yüzde 50,4

Bugün yaygın aşılama programına başlayan Endonezya'da ise bu oran yüzde 65.3 olarak açıklandı.

Ancak Endonezya'daki denemelere 1620 kişinin katıldığı ve bu testlerin anlamlı sonuçlar almak için çok küçük olduğu belirtiliyor.

Her iki ülkedeki sonuçlar aşının üçüncü faz denemelerinden elde edilen ilk sonuçları ifade ediyor.