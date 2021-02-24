Aşı Üreticilerinden Kongre’ye Dağıtımı Arttırma Sözü

Temsilciler Meclisi alt komisyonunda düzenlenen oturuma katılan aşı üreticisi firmaların temsilcileri gelecek aylarda yeni dozların dağıtımında sıçrama yaşanacağını belirtti. Yetkililer yaza kadar Amerikalılar’ın büyük kısmını aşılamaya yetecek kadar dozu üretecekleri konusundaki sözlerini yineledi.

Mart ayının sonuna kadar Pfizer ve Moderna şirketleri ABD yönetimine toplamda 220 milyon doz aşı sağlamış olmayı umuyor. Şu ana kadar iki şirketin teslim ettiği aşı miktarıysa yaklaşık 75 milyon doz.

Moderna firması yöneticisi Stephen Hoge, üretimi hızlandırdıklarını ve bu konuda çok iyi bir noktaya geldiklerini söyledi.

İki şirketin aşılarına ek olarak Johnson & Johnson firmasının da yakında ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden acil durum kullanım onayı alması bekleniyor.

Biden yönetimi tarafından yapılan açıklamada, onaylanmasının ardından ilk haftasında J&J aşısının 2 milyon dozunun gönderilmesinin beklendiği bildirildi. Şirket tek dozlu aşısının 20 milyon kişiye yetecek dozunu Mart sonuna kadar teslim edebileceğini bildirdi.