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Aşı uyarısı! Korona sürecinde sakın bunu yapmayın

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.06.2020 15:54 | Son Güncelleme

Salgın sürecinde rutin aşıların ihmal edilmesinin sonradan daha büyük sorunlara yol açabileceğini söyleyen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Çocukların aşılarının zamanında yapılması çok önemli. Aşıların zamanında yapılmaması salgın sonrasında daha büyük sağlık sorunlara neden olabilir.” dedi.

Aşı uyarısı! Korona sürecinde sakın bunu yapmayın

Bulaşıcı hastalıklardan korunmada en etkili yöntemin aşı(1) olduğuna dikkat çeken Mehmet Ceyhan, dünyada şu ana kadar halk sağlığı alanında gerçekleştirilmiş 10 büyük keşifte aşının birinci sırada yer aldığının altını çizdi.(2,3) Mehmet Ceyhan; “COVID-19 salgınında gördük ki bir hastalığın mevcut aşısının olup olmaması o salgının büyüklüğünü ve dünyada oluşturduğu tehlikeyi çok ciddi oranda etkiliyor. Çocukların aşılarının zamanında yapılması çok önemli. Aşılar hemen etkisini göstermediği için salgın bittiğinde yapılması, çocukların başka tehlikelere açık olmasına neden olabilir. Dolayısıyla bu dönemde bile aşılama hizmetlerinin devam etmesi gerekiyor. Bakanlık şemasında yer alan 13 aşıyı zamanında yaptırmalıyız.(4) Çocukluk çağı aşıları sayesinde sadece ülkemizde yılda yaklaşık 14 bin, dünyada ise her yıl 2-3 milyon ölüm engelleniyor.” dedi. (2,5)

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2019 yılında toplumu bekleyen en büyük 10 tehlikenin başına aşı kararsızlığını (6) koyduğunu da belirten Ceyhan, “İlaçların kullanılması sadece o hastalığı yaşayanları etkiler, ancak aşıların yapılıp yapılmaması toplumların sağlığını. Bu yüzden aşı tereddüdü tartışılacak bir konu değil.” dedi.


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