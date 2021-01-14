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  4. Aşı yaptıran Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan normale dönüş açıklaması

Aşı yaptıran Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan normale dönüş açıklaması

14.01.2021 15:18 | Son Güncelleme:
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Aşı yaptıran Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan normale dönüş açıklaması

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte Covid-19 aşısı oldu. Aşı sonrası hissettiklerini anlatan Kayıpmaz, "Öncelikle dün oldukça önemli bir adımdı. Pandemiyle mücadelemizde önemli bir kritik eşiği geride bıraktık" dedi. Normale dönüş konusunda da konuşan Kayıpmaz, belki hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağını ama yeni normale dönüş için en etkili aracın aşı olduğunu belirtti.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Çin’den getirilen inaktif Covid-19 aşısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte ilk vurulanlardan oldu. Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, aşı vurulduktan sonra yaşadıklarını anlattı. İlk olarak çok kısa süreli aşı yerinde ağrı olduğunu belirten Kayıpmaz, onun haricinde hiçbir etki olmadığını söyledi. Aşıya ulaştıkları ve vurulduğu için mutlu olduğunu kaydeden Kayıpmaz, sırası gelen tüm vatandaşların aşı olmalarını tavsiye etti.

"PANDEMİYLE MÜCADELEMİZDE ÖNEMLİ BİR KRİTİK EŞİĞİ GERİDE BIRAKTIK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ardından Covid-19 aşılaması gerçekleşen Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, aşının ertesi günü hemen işinin başına geldiğini belirterek, “Öncelikle dün oldukça önemli bir adımdı. Pandemiyle mücadelemizde önemli bir kritik eşiği geride bıraktık. Aşılama dün itibarıyla başladı. Bugün de sağlık çalışanlarımıza yaygın olarak yapılmaya başladı. Ankara Şehir Hastanesi’nde de şu anda aşılama devam ediyor. Sağlık çalışanlarımızın aşıya olan ilgisinin ise çok yüksek olduğunu görüyoruz. Sizler de zaten orada gözlemlediniz. Ben dün aşı olduktan sonra aşı uygulama bölgesinde kısa süreli ağrı hissettim. Üzerinden 15 saat geçtiği halde herhangi bir beklenmedik etkiyle karşılaşmadım. Genellikle aşı olduktan sonra 48 saat içerisinde kendiliğinden sonlanan halsizlik, yorgunluk, aşı uygulama bölgesinde ağrı, ateş yüksekliği, onun dışında kas eklem ağrısı gibi istenmeyen etkiler olabiliyor. Bende şu ana kadar böyle bir durum oluşmadı. Bundan sonraki süreçte de yine aşı sonrası istenmeyen etkiler açısından kendimi gözlemeye devam ediyorum” şeklinde konuştu.

"BU AŞI UYGULANMAYA BAŞLADIĞI ANDAN İTİBAREN OLMAYI ZATEN HEDEFLİYORDUK"

Daha önce de aşı ülkeye geldiği an sırası gelmesi halinde aşı olacağını birçok kez beyan ettiğini hatırlatan Doç. Dr. Kayıpmaz, “Biz daha önce de bu aşı uygulanmaya başladığı andan itibaren olmayı zaten hedefliyorduk. Dün de Bilim Kurulu üyelerimiz, değerli bilim insanlarımızla aşımızı olduk. Sağlık Bakanımız da katıldı buna. Devlet büyüklerimizin de aşı kampanyasına katılması son derece önem arz ediyor. Çünkü insanların aşıya olan güvenini de artırıyor. Örneğin toplumun önünde popüler öğretim üyelerinin aşı olması gerçekten de aşıya olan güveni de artırıyor. Bu anlamıyla başarılı bir kampanya yürüteceğimizi ümit ediyorum. Ümit ediyorum ki insanlarımız da tıpkı sağlık çalışanlarında olduğu gibi ilerleyen günlerde aşıya karşı ciddi bir teveccüh göstereceklerdir” diye konuştu.

"NORMALE DÖNÜŞ ANLAMINDA TEDBİRLERİMİZLE ŞU ANDA AŞIMIZ ELİMİZDEKİ EN ÖNEMLİ ARAÇ OLACAK"

Halkın önemli bir kesiminin aşılanmasıyla toplum bağışıklığına ulaşılarak Covid-19’dan el birliği ile kurtulmayı hedeflediklerinin altını çizen Kayıpmaz, şunları kaydetti:

"Bu noktada aşılama ve şu andaki kısıtlamalar, tedbirli yaşantımızla normale dönüşümüz, tabii bu hiçbir zaman belki de eski normalimiz gibi olmayacak. Ama yeni normalimize dönüş anlamında elimizi güçlendirecek. Aşılanan bireylerin sayısı arttıkça, normale dönüşümüz de o denli hızlı olacak. Şu anda bildiğiniz gibi yüz yüze eğitimi dört gözle bekleyen öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz var. Çünkü bildiğiniz gibi, hiçbir zaman uzaktan eğitim o yüz yüze eğitimin sıcaklığını; özellikle de temel eğitimde, uygulamalı bilimlerde tutmuyor. Bundan dolayı okullarını özleyen öğrencilerimiz, üniversitelerini özleyen öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğretim üyelerimiz var. Uzaktan eğitimin temel eğitime, yüz yüze eğitime geçişinde oldukça önem arz eden bir konu bu. Bunun dışında esnafımız artık müşterilerini ağırlayacak günlerini bekliyor. Esnafımız da gerçekten sıkıntılı günler yaşadı. Bu süreçte sonuçta sadece paket servisi ile yaşamlarını sürdürmek durumunda kalan esnaflarımız vardı. Lokanta, pastane, kafeterya işleten esnaflarımız gibi. Onların normale dönüşü anlamında, bütün günlük hayatın özellikle de bu temel eğitim gibi, sağlık gibi veya insanların keyif aldığı anlar gibi; bu alanların normale dönüşü anlamında tedbirlerimizle şu anda aşımız elimizdeki en önemli araç olacak."

(İHA)

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