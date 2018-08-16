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Aşı yaptırmayan ebeveyne hapis cezası teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.08.2018 12:01 | Son Güncelleme

MHP'li Aycan'ın TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklif, zorunlu aşıların yapılmasını engelleyen ebeveynlere 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyor

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, genişletilmiş bağışıklama programındaki aşıların çocuklara yapılmasına karşı çıkan, yaptırmayan, engelleyen kişi ve ebeveynlere 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Aycan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kanun teklifiyle ilgili bilgi verdi.

Son günlerde aşı karşıtı söylemlere değinen Aycan, çocuklarda aşı uygulaması sayesinde bulaşıcı hastalıklara karşı mücadelede önemli bir başarı elde edildiğini vurguladı.

Ailelerde bu konuda tereddütlerin ortaya çıktığına işaret eden Aycan, şu an aşı yapmak durumunda olan aile hekimleriyle vatandaşların karşı karşıya geldiğini, sorunun mahkemeye, son olarak da Anayasa Mahkemesine intikal ettiğini anımsattı.

Anayasa Mahkemesinin, bu konuda net ifadelerin kanunlarda yer alması gerektiğine hükmettiğini aktaran Aycan, bu konuda henüz yasal düzenleme yapılmadığını kaydetti.

Aşı yaptırmamanın sadece bireysel bir tercih olmadığını, bunun salgın hastalıkların ortaya çıkması bakımından toplum sağlığını da tehlikeye attığını dile getiren Aycan, bununla ilgili kanun teklifini dün TBMM Başkanlığına sunduğunu söyledi.

Teklifle, genişletilmiş bağışıklık programındaki rutin aşıların yapılmasının zorunlu olduğuna vurgu yapıldığını belirten Aycan, teklifle aşıların çocuklara yapılmasına karşı çıkan, yaptırmayan, engelleyen kişi ve ebeveynler 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesini, tekrarı halinde bu cezanın yüzde 50 artırılmasını öngördüklerini bildirdi.

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MHP'li Aycan'dan aşı karşıtlığının önlenmesi için kanun teklifiMHP'li Aycan'dan aşı karşıtlığının önlenmesi için kanun teklifi
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