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  4. Aşı zorunluluğuna uymayan 9 bin çalışana ücretsiz izin

Aşı zorunluluğuna uymayan 9 bin çalışana ücretsiz izin

01.11.2021 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin New York şehrinde, belediye çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırma zorunluluğunun uygulamaya girmesine rağmen halen aşı yaptırmayan 9 bin kişinin ücretsiz izne çıkartıldığı açıklandı.

Aşı zorunluluğuna uymayan 9 bin çalışana ücretsiz izin

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, düzenlediği basın toplantısında, 29 Ekim'de devreye giren aşı zorunluluğuna uymayan yaklaşık 9 bin belediye çalışanının, ücretsiz izne çıkartıldığını duyurdu.

12 BİN ÇALIŞANDAN "İSTİSNA" TALEP

Blasio, polis ve itfaiye teşkilatlarını da içeren 400 binden fazla belediye çalışanının yüzde 91'inin aşı olduğunu, yaklaşık 9 bin kişinin izne çıkartıldığını, 12 bin çalışanın ise dini veya tıbbi gerekçelerle istisna talep ettiğini bildirdi.

Bill de Blasio, istisna taleplerine, gelecek günlerde yanıt verileceğini söyledi.

Düzenlemeye göre, belediye çalışanlarının 29 Ekim'e kadar en az bir doz aşı olması gerekiyordu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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