ASİAD Mehmetçiğe selam vererek Avrupa liderlerine mektup gönderdi

ASİAD düzenlediği istişare toplantısında Mehmetçiğe asker selamı gönderdi ve Avrupa Birliği liderlerine mektup yazdı. Anadolu Birleştirici ve Sanayici İş Adamları Derneği (ASİAD) yapmış olduğu istişare toplantısında Mehmetçiği unutmadı. ASİAD üyeleri Suriye’de gerçekleşen Barış Pınarı Harekâtına destek vererek Mehmetçiğe asker selamı gönderdiler. ASİAD Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya, toplantıda yaptığı konuşmasında "Barış Pınarı Harekatını iş dünyası olarak her zaman destekliyoruz. Devletimizin Milletimizin yanındayız” dedi. "İş dünyası olarak üzerimize düşen ne var ise her zaman yapmaya hazırız"

Yalçınkaya sözlerine şöyle devam etti; "Sonucu ne olursa olsun biz kahraman bir ecdadın torunlarıyız. Söz konusu bizim ülkemizin birliği ve beraberliği ile milli mücadelen hiçbir zaman kaçmayan bir neslinde evlatlarıyız. Terör örgütleri sınırımıza kadar gelip tehdit ediyor ise tatbikîde şanlı Ordumuz gereğini yapacaktır yapmaya da devam edecektir. İş dünyası olarak üzerimize düşen ne var ise her zaman yapmaya hazırız".

"Türk Milletinin ambargo tehditlerine karnı toktur"

Türkiye’nin milli ve manevi değerlerinden hiç bir zaman vazgeçmeyeceğini vurgulayan Yalçınkaya, "Türkiye’yi hedef alan terör grupları ülkemizin sınırlarının dışında teröristler için eğitim kampları kurmakta, fon toplamakta ve medya organları yoluyla propagandalarının yapıldığı şu günlerde ülkemize karşı ambargo tehditlerine bizim her zaman karnımız toktur" ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği liderlerine mektup

ASİAD’ın Cumhurbaşkanlığı’nın sivil toplum kuruluşu listesinde yer aldığını da ifade eden Başkan Yücel Yalçınkaya, ulusal ve uluslararası çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yaşanan son Barış Pınarı Harekatı süresince gerek ABD gerekse Avrupa Parlamentosu’na yazdıkları mektuplarla operasyonun mahiyetini anlatıp destek vermeleri gerektiğini ifade ettiklerini kaydeden Yalçınkaya, bir yandan Avrupa bir yandan Asya’da Türk Cumhuriyetlerine varana kadar tüm dünyaya Barış Pınarı Hareketinin haklılığını anlatmaya çaba gösterdiklerini dile getirdi" dedi.