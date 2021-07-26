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Aşıda Delta varyantı paniği: Etkisi azalıyor

26.07.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Delta ve bu tür varyantlar karşısında BioNTech aşısının etkinliğiyle ilgili çıkan haberler hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Uğur Şahin, aşının yarattığı bağışıklık oranının düştüğünü açıkladı.

Dünyada baskın hale gelmesi beklenen Delta türünün hızla yayılmaya devam etmesi aşıların etkinliğinin tartışılmasına yol açtı. BioNTech aşısıyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Uğur Şahin, yeni varyantlar karşısında aşının yarattığı bağışıklık oranının düştüğünü üçüncü doz konusunda ülkelerin kendilerinin karar alması gerektiğini belirtti.

"YENİ VARYANTLARA KARŞI KORUMA DAHA DÜŞÜK"

Sözcü'de yer alan habere göre antikor oranının düşmesine rağmen aşının 7 ay sonra bile koruma sağladığını ifade eden Prof. Dr. Şahin, “Antikor seviyelerinin düşmesi demek insanların hastalanması anlamına gelebilir. Fakat henüz hücrelerin bağışıklığının düştüğüne dair bir kanıt yok. Çünkü hastalık bulaşanlar, bu rahatsızlığı ağır atlatmıyor” dedi.

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"İKİ DOZ BINONTECH YÜZDE 39 KORUYOR"

İsrail'de geçen hafta yapılan bir araştırma BioNTech aşısının Delta varyantına karşı daha düşük koruma sağladığını ortaya koymuştu. Yapılan araştırmaya göre iki doz aşının etkinliği yüzde 39 koruma sağlarken semptom gösteren vaka riskini de yüzde 40 oranında azalttı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İsrail
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