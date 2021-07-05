"Aşıda Demokrat ve Cumhuriyetçiler Arasında Uçurum"

Washington Post gazetesinin ABC News kanalıyla ortak düzenlediği anket, ABD'de Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti destekçisi seçmenler arasında Corona virüsü aşısı olanların sayısı arasında şaşırtıcı bir farklılık olduğunu ortaya çıkardı. Ülke çapında 27-30 Haziran günleri arasında 907 katılımcıyla yapılan ve hata payı 3,5 puan artı ya da eksi olan ankete göre en az bir doz Corona virüsü aşısı olan Demokrat Partili seçmenlerin oranı yüzde 86'yken aynı oran Cumhuriyetçi Partili seçmenlerde sadece yüzde 45.

Anket, buna ek olarak aşı olmayı büyük olasılıkla reddedeceğini söyleyen Demokrat Partili seçmenlerin oranının sadece yüzde 6 olduğunu, ancak büyük olasılıkla aşı olmayacağını kaydeden Cumhuriyetçi Partili seçmenlerin oranının yüzde 47 olarak tespit edildiğini ortaya koyuyor.

Anketin sonuçlarına göre aşılanmamış Amerikalılar'ın yüzde 60'ı, ABD'nin Corona virüsünün Delta varyantının tehlikelerini abarttığını düşünüyor. Aşı olmayanların yüzde 18'iyse hükümetin Delta varyantının risklerini doğru şekilde yansıttığı görüşünde.

Aşı olan Amerikalılar'ın yüzde 64'üyse hükümetin varyantın tehlikelerini doğru biçimde aktardığını kaydediyor.

Yetkililerin Delta varyantının risklerine ilişkin açıklamalarını abartılı ya da doğru bulanların oranıysa parti çizgileriyle aynı doğrultuda ilerliyor. Buna göre Demokratlar'ın yüzde 12'si, bağımsızların yüzde 39'u, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 57'si yetkililerin Delta varyantının tehlikeleriyle ilgili açıklamalarının abartılı olduğu görüşünde.

Washington Post gazetesinin hesaplamalarına göre geçen hafta itibarıyla ABD'de yetişkinlerin yüzde 67'si en az bir doz Corona virüsü aşısı oldu. Biden, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'ne kadar yüzde 70 oranında aşılanmaya erişmeyi hedeflemişti. Ancak ilkbahar aylarında günlük 3 milyondan fazla doz aşının yapıldığı ABD'de son günlerde aşılananların sayısı günde 1 milyon civarında.

Anket, aşılananların sayısının yükselmesi mümkün olsa bile yüzde 70'lik eşiği aşmanın zor olacağını ortaya koyuyor. Ankete katılanların yüzde 9'u kesinlikle ya da büyük olasılıkla gelecekte aşı olacaklarını söylese de her 10 kişiden üçü, büyük olasılıkla aşı olmayacanlarını, yüzde 20'lik bir kesimse kesinlikle aşı yaptırmayacaklarını kaydediyor.

ABD'li bağımsız seçmenlerin yüzde 54'üyse en az bir doz aşı olduklarını söylerken yüzde 11'lik bir kesim, büyük olasılıkla aşı olacaklarını belirtiyor. Kesinlikle aşı yaptırmayacağını söyleyen bağımsız seçmen sayısıysa yüzde 22.

ABD'de bölgelere göre aşılanma oranları büyük farklılık gösteriyor

Ankete göre ABD'de Demokrat Partili seçmenlerin çoğunlukta olduğu Kuzeydoğu eyaletlerinde yaşayan yetişkinlerin yüzde 75'i en az bir doz aşısını yaptırmış. Batı eyaletlerinde en az bir doz aşı olanların oranı yüzde 62, güney eyaletlerinde yüzde 56, Ortabatı bölgesindeyse yüzde 53. Bölgesel aşı direncinin en yoğun olduğu Ortabatı eyaletlerinde yaşayanların yüzde 27'si kesinlikle aşı olmayacaklarını söylüyor.

Anket ayrıca Amerikalılar'ın pandeminin artık geride kalıp-kalmadığına ilişkin görüşlerine de yer veriyor. Buna göre her 10 Amerika'dan altısı yaşadıkları yerlerin pandemi sonrasında toparlandığını söylerken yüzde 16, tamamen iyileşildiğini, yüzde 44'se iyileşme sürecinin büyük çoğunlukla tamamlandığını kaydediyor.

Katılımcıların yüzde 36'sıysa pandemi sonrası toparlanmanın henüz sonuç vermediği görüşünde. Bunların yüzde 22'si, yaşadıkları yerlerin kısmi olarak iyileştiğini, yüzde 14'üyse iyileşme yolunda hala katedilecek çok yol olduğunu belirtiyor.

Ankete göre Corona virüsü pandemisinden ders çıkarılacağından ve ileride ortaya çıkacak yeni pandemilerde aynı hataların yapılmayacağından emin ya da neredeyse emin olduğunu kaydeden katılımcıların oranı da yüzde 56 olarak kayda geçiyor.

