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Aşıda önemli gelişme: Koronaya karşı etkili!

28.12.2020 09:41 | Son Güncelleme:
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Aşıda önemli gelişme: Koronaya karşı etkili!

AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot, "Aşının, virüsün yeni varyantına karşı etkili olduğunu düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca, Oxford Üniversitesi ile birlikte koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının virüsün yeni varyantına karşı da etkili olabileceğini açıkladı.

Açıklama şirketin CEO'su Pascal Soriot'dan geldi. Soriot, geliştirdikleri aşının bu hafta Büyük Britanya'daki yetkililer tarafından onaylanmasını beklediklerini söyledi.

Araştırmacıların aşının İngiltere'deki enfeksiyonlarda hızlı bir artışa neden olan virüsün yeni varyantına karşı da etkili olacağına inandıklarını ifade etti.

İngiliz basınına göre AstraZeneca aşısına ilk onay Perşembe gününe kadar verilebilir.


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