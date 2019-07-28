Aşık Ali Nurşani oğlu için yardım çağrısı yaptı: Neyim varsa verdim...

Gırtlak kanserine yakalanan oğlu Engin Nurşani’nin tedavisi için gerekli parayı bulamayan Aşık Ali Nurşani yardım için çağrısında bulundu.

Sosyal medya üzerenden sevenlerine seslenen Nurşani “Değerli canlar. Gövdemin tek tüyü, bir tek oğlum maalesef gırtlak kanserine yakalandı sizin herkesin tüm sevenlerinin desteğine ihtiyacım var.

Neyim varsa verdim. Böyle olmasını istemezdim. Sizlere gelmek istemezdim. Gün geldi sizlerin kapısına geldim. Elinizden ne geliyorsa… Oğlumun kurtuluşu için yardıma ihtiyacım var. Baba olarak buna ihtiyacım var. Başka bir dileğim yok. Sizleri çok seviyorum.” dedi.

YANINDA OLACAĞIZ

Ali Nurşani'nin yardım çağrısına sanatçı Haluk Levent anında cevap verdi. Levent, "Ozan Ali Nurşani'nin gırtlak kanseri olan oğlu Engin Nurşani'nin yanında olacağız" notunu paylaştı.



