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Aşık Ali Rahmani şehadetinin 25. yılında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 20:13 | Son Güncelleme

Aşık Ali Rahmani şehadetinin 25. yılında anıldı

Erzincan'ın Sansa geçidinde, 25 yıl önce teröristlerce pusuya düşürülen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden aşık Ali Rahmani, Erzurum'daki mezarı başında anıldı.

Erzurum Aşıklar ve Şairler Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erzincan'ın Sansa geçidinde, pusuya düşürülen otobüste 25 yıl önce bir grup terörist tarafından şehit edilen aşık Ali Rahmani için Erzurum Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Derneğin 2. Başkanı aşık Sıtkı Eminoğlu, binlerce yıllık sanat ve edebiyat geleneğinin en orijinal halinin aşıklık olduğunu belirterek, "Aşık demek yalnızca elinde sazıyla diyar diyar dolaşan, çalıp söyleyen, gönül yapan değildir. Aşık aynı zamanda, toplumda gördüğü aksaklıkları, toplumun isteklerini en güzel şekilde dile getiren bir sözcüdür. Aşıklık geleneğinin özünde, köprü kurma ve yaşanmış olayları ince bir üslupla geleceğe yansıtma yükümlülüğü vardır." ifadelerini kullandı.

Aşık Ali Rahmani'nin, Erzurum'un ender yetiştirdiği halk ozanlarından olduğunu vurgulayan Eminoğlu, Erzurumlu aşığın, teröre millet adına her zaman isyan ettiğini, yiğitçe yaşayıp yiğitçe ebediyete gittiğini aktardı.

Eminoğlu, Rahmani'yi şehadetinin 25. yılında rahmetle andıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Rahmani ismini yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Teröristlerce en verimli çağında şehit edilen değerli halk ozanımızı kaybetmenin burukluğunu yaşıyoruz. Bugün Rahmani'yi bir biz bir de bulutlar anıyor. Anma etkinliğinin bu kadar sade kalması bizi üzmüştür. Rahmani ustayı dilimiz söyledikçe, sazımız çaldıkça, bizden sonraki nesillere onu şanına yakışır şekilde tanıtmaya söz veriyoruz."

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