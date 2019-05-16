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Aşık Mahzuni Şerif İzmir'de anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 18:38 | Son Güncelleme

Aşık Mahzuni Şerif'in oğlu Ali Mahzuni: - "Mahzuni ve Mahzuni gibiler bedenen gitmiş olabilir ama felsefeleri ve ruhları, gerek siyasal, gerek sanatsal dünyamızda zirve yapmak üzere bize devredilmiştir"

İZMİR (AA) - Halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif İzmir'de anıldı.

Mahzuni'nin ölümünün 17. yılı dolayısıyla adını taşıyan parkta düzenlenen törende konuşan oğlu Ali Mahzuni, babasının 20 yıllık yoldaşlığını yaptığını dile getirdi.

Babasının kendisi için en büyük rehber olduğunu anlatan Mahzuni, "O sırtımı dayayabildiğim yüce bir dağdı. Şimdi de sırtımın arkasında duruyor. Gün geçtikçe özlemi artıyor. Mahzuni ve Mahzuni gibiler bedenen gitmiş olabilir ama felsefeleri ve ruhları, gerek siyasal, gerek sanatsal dünyamızda zirve yapmak üzere bize devredilmiştir." şeklinde konuştu.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise ünlü ozanın 10 binin üzerinde şiir yazdığını, bunun 2-3 bininin bestelendiğini anımsatarak, "Hep duyarlı olmuştur. Hiçbir zaman topluma karşı olan sorumluluğunu yitirmemiştir." ifadesini kullandı.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Aşık Mahzuni Şerif'i, ölümünün 17. yılında rahmetle, şükranla ve özlemle andıklarını dile getirdi.

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