Hayat arkadaşlarını genellikle modeller arasından seçen Leonardo DiCaprio, kuralı yine bozmadı. Bir dönem Gisele Bundchen, Bar Refaeli, Nina Aglad gibi top modellerde aşk yaşayan ve evliliğin eşiğinden dönen Leonardo DiCaprio, bir süredir Arjantinli model Camila Morrone ile birlikte.

Aşık oldu herkes onu tanıdı

1 / 16 Hayat arkadaşlarını genellikle modeller arasından seçen Leonardo DiCaprio, kuralı yine bozmadı. Bir dönem Gisele Bundchen, Bar Refaeli, Nina Aglad gibi top modellerde aşk yaşayan ve evliliğin eşiğinden dönen Leonardo DiCaprio, bir süredir Arjantinli model Camila Morrone ile birlikte. Fotoğraflar: Camila Morrone, Instagram

2 / 16 Çift, Fransa'daki tatillerini tamamladıktan sonra bu kez de İtalya'ya geçti. 21 yaşındaki Morrone, bu aşk sayesinde adını daha geniş kitlelere duyurdu.

3 / 16 Bir süre önce ailesiyle birlikte Bodrum'a gelerek tatil yapan Camila Morrone, Oscar ödüllü sevgilisiyle çıktığı tatilde çekilen pozlarını sosyal medya sayfasından paylaşıyor.

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7 / 16 Yıllar yılı beklediği en iyi erkek oyuncu Oscar'ını da sonunda koleksiyonuna katan 43 yaşındai DiCaprio, bir süredir birlikte olduğu Arjantinli model Camila Morrone ile İtalya'da tatil yapıyor. Fotoğraflar: Backgrid UK

8 / 16 21 yaşındaki Morrone ile DiCaprio ile birlikte objektiflere takıldı. İki sevgili tekneden dalış için hazırlıklara başladı. DiCaprio bu süreçte sevgilisinin paletletini takmasına yardım etti. Sonra da kendini serin sulara bıraktı.

9 / 16 Leonardo DiCaprio ile Camila Morrone'nin deniz keyfi de objektiflere böyle yansıdı.

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